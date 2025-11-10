Τα παιχνίδια που δίνουν οι ομάδες που συμμετέχουν στο Τσάμπιονς Λιγκ στα εθνικά τους πρωταθλήματα μετά την ευρωπαϊκή τους υποχρέωση είναι όλα παράξενα: η κόπωση μειώνει τη διαφορά ποιότητας που συνήθως έχουν από τις ομάδες που δεν αγωνίζονται σε αυτό. Αυτό το Σαββατοκύριακο φρέναραν φέρνοντας ισοπαλίες η Μπάγερν Μονάχου, η Άρσεναλ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Τότεναμ, η Γιουβέντους, ενώ η Νάπολι, ο Άγιαξ, η Κλαμπ Μπριζ, η Νιούκαστλ, η Κοπεγχάγη, η Γαλατά, η Λίβερπουλ έχασαν πληρώνοντας το ξόδεμα δυνάμεων. Το επισημαίνω αυτό για να γίνει κατανοητό γιατί ήταν ρίσκο η επιλογή του προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αντιμετωπίσει εκτός έδρα τη φορμαρισμένη Κηφισιά με τους ίδιους παίκτες που αγωνίστηκαν κόντρα στην PSV. H μόνη αλλαγή ήταν ο Νασιμέντο που ξεκίνησε στη θέση του τραυματία Ντάνι Γκαρθία κι όχι τυχαία αυτός ήταν που άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο.

Βασικοί

Ο βάσκος προπονητής σίγουρα θεωρεί ως βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού αυτή που αγωνίστηκε στο ματς της περασμένης Τρίτης με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας. Η λογική ωστόσο έλεγε ότι ένα κάποιο rotation θα μπορούσε να γίνει: οι καλοί παίκτες δεν απουσιάζουν. Από την άλλη πώς να πειράξεις μια ενδεκάδα που την Τρίτη την είδες να κάνει ένα τόσο σπουδαίο ματς – ανεξάρτητα από την κατάληξή του. Ο Μεντιλίμπαρ σίγουρα μέτρησε και το ότι ακολουθεί διακοπή πρωταθλήματος: ζήτησε από τους βασικούς του να δώσουν ό,τι είχαν καθώς ακολουθούν μέρες ξεκούρασης.

Ζέλσον

Η επιμονή του προπονητή στα παιδιά του δικαιώθηκε: ο MVP της Τρίτης Ζέλσον Μαρτίνς ήταν ο άνθρωπος που έδωσε τις λύσεις στην επανάληψη με τα δύο πέναλτι που κέρδισε μετά την ισοφάριση της Κηφισιάς και που ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε ψύχραιμα – οι δύο ήταν μεταξύ αυτών που φαινόταν ότι χρειάζονται ανάσες, πλην όμως αποδείχτηκαν πολύτιμοι. Βέβαια από τον Μεντιλίμπαρ δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι μετά την είσοδο των Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Καμπελά και Γιαζιτσί ο Ολυμπιακός έγινε ακόμα πιο απειλητικός και τελείωσε το ματς με πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν πολλοί που περιμένουν την ευκαιρία τους. Οπως μάλιστα είπε ο Βάσκος, αν είναι όλοι καλά, η δουλειά του γίνεται πολύ απλή: χαμογελώντας αποκάλυψε ότι θα βγάζει την ενδεκάδα παίζοντας κορόνα-γράμματα για να διαλέξει ποιος παίκτης θα ξεκινήσει και ποιος θα μείνει στον πάγκο.

Λέτο

Η Κηφισιά διάλεξε να χτυπήσει αυτό το ματς και καθώς φαίνεται να αφήσει αυτό που ακολουθεί και είναι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Στο επόμενο ματς θα της λείψουν ούτε λίγο ούτε πολύ έξι βασικοί, αφού οι άνθρωποι της Κηφισιάς διάλεξαν οι παίκτες αυτοί να εκτίσουν την τιμωρία που τους περιμένει, γιατί συμπλήρωσαν κάρτες, στην Τούμπα. Αυτό είδε κι ο Λέτο και χθες διαμαρτυρόταν διαρκώς και άνευ λόγου: τελικά κατάφερε να αποβληθεί και να μην είναι κι αυτός στο ματς με τον ΠΑΟΚ όπου μάλλον φοβάται ρεζιλίκι. Η Κηφισιά έχει αναμφίβολα μια καλή ομάδα αλλά δεν έχει ακόμα φτάσει στον στόχο της, που είναι η παραμονή, στη βαθμολογία. Αν νομίζει πως θα τα καταφέρει διαλέγοντας ματς, κάνει λάθος.

VAR

Πρωταγωνιστής του παιχνιδιού αυτού ήταν και το VAR. O διαιτητής Παπαδόπουλος, που βρισκόταν σε αυτό, συμβούλεψε τον διαιτητή Βεργέτη που ήταν στο γήπεδο να ακυρώσει τρία γκολ του Ολυμπιακού: δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Δεν είναι επίσης συνηθισμένο να κερδίζει μια ομάδα δύο πέναλτι. Αλλά για καμία από αυτές τις αποφάσεις δεν μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση. Αν κάτι μου έκανε εντύπωση είναι ότι το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού ακυρώθηκε με βάση φωτογραφικές λήψεις που χρησιμοποιήθηκαν για να εξεταστεί αν η μπάλα έχει περάσει ή όχι τη γραμμή πριν από το γύρισμα του Ποντένσε στον Μουζακίτη που έχει πετύχει το γκολ το οποίο τελικά δεν μέτρησε. Προφανώς η περίφημη Goal Line Technology δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φάσεις όπου πρέπει να κριθεί αν η μπάλα έχει περάσει την τελική γραμμή – είναι κρίμα και γιατί μιλάμε για σύστημα αξιολόγησης πανάκριβο και για αυτό και αρκετά αξιόπιστο. Κατά τα άλλα στο τρίτο γκολ του Ολυμπιακού που ακυρώθηκε ο Στρεφέτσα ήταν σε θέση οφσάιντ, τα πέναλτι δεν σηκώνουν συζήτηση, η αποβολή του παίκτη της Κηφισιάς ήταν κανονιστικά ορθότατη και μάλιστα ο Βεργέτης χάρισε και μια κάρτα στον Τετέι που θα ήταν η δεύτερη. Οσο για το γκολ του Ρέτσου, ο Παπαδόπουλος ήταν απλά συνεπής με την απόφασή του την προηγούμενη αγωνιστική στο ματς ΑΕΚ – Παναιτωλικός (1-0). Τότε για ένα σπρώξιμο του Γιόβιτς πάνω στη φάση ο θεσσαλονικιός διαιτητής ακύρωσε ένα γκολ της ΑΕΚ. Τώρα για κάτι ανάλογο ζήτησε από τον Βεργέτη να δει τη φάση. Το κριτήριο μπορεί να είναι ενιαίο, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση κοινό.

AEK

Δύο γκολ της ΑΕΚ ακυρώθηκαν και στο παιχνίδι της Ένωσης με τον ΟΦΗ. Το ένα το πέτυχε ο Ζοάο Μάριο και το δεύτερο ο Γιόβιτς: στην πρώτη περίπτωση ο διαιτητής Τσακαλίδης είδε φάουλ του σκόρερ, στη δεύτερη ένα φάουλ του Μουκουντί μακριά από την μπάλα. Η ΑΕΚ έβγαλε ανακοίνωση κατά της πρώτης απόφασης του διαιτητή στο ημίχρονο – γενικά η ΑΕΚ γκρινιάζει φέτος πολύ. Αλλά το πρόβλημά της δεν είναι η διαιτησία: είναι η δυσκολία των κυνηγών της να σκοράρουν – αυτό πλήρωσε και στο ματς με τη Ρόβερς την περασμένη Πέμπτη φέροντας μια ισοπαλία που δυσκολεύει λίγο την πρόκρισή της από τη League Phase του Conference League. Και χθες όπως και με τον Παναιτωλικό έσωσε την ΑΕΚ από μια ισοπαλία που θα έμοιαζε με ήττα ο Πινέδα, ο πιο ψύχραιμος και σίγουρα κι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της. Ο κόουτς Νίκολιτς μας είχε πει από το καλοκαίρι ότι αγαπάει τις νίκες με 1-0: αυτή τη στιγμή μοιάζουν για την ομάδα του με αντίδοτο απέναντι σε μια γκρίνια που παραμονεύει.

Πολλά γκολ

Η δυσκολία της ΑΕΚ στο γκολ χτυπά στο μάτι και γιατί αυτό που παρακολουθούμε είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο όποιος θέλει να πιάσει τους στόχους του σκοράρει πολύ. Ο Παναιτωλικός από τότε που έχει στο τιμόνι του τον Γιάννη Αναστασίου αυτό κάνει: την ΑΕΚ την κέρδισε 3-0 με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Λεβαδειακός, που έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, έβαλε και χθες πέντε γκολ: αυτή τη φορά στον Παναιτωλικό (5-2). Κι ο Χιμένεθ που βλέπει τον Άρη του να μη σκοράρει (χθες έφερε 0-0 με τον ουραγό Αστέρα Τρίπολης) ψάχνει συνεχώς δικαιολογίες…