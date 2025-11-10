Με ένα ακόμα εύστοχο σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει με τον γνωστό του σαρκασμό το ζήτημα της παιδείας και της έλλειψης μόρφωσης στην κοινωνία.

Στο σκίτσο, ένας «σοφός» – πιθανότατα αναφορά στον Μωυσή – κοιτάζει το πλήθος και λέει: «Αν η μόρφωση ήταν βροχή, εδώ θα ήταν Σαχάρα!»

Η ατάκα, που παρομοιάζει την έλλειψη μόρφωσης με την ξηρασία της ερήμου, συνοδεύεται από την αποστομωτική απάντηση του πλήθους: «Ανοησίες!… Και πρώτα-πρώτα, τι είναι τα Σαχάρα;»

Με αυτή τη φράση, ο Αρκάς σατιρίζει την άγνοια και την αδυναμία αυτογνωσίας μιας κοινωνίας που συχνά δεν αντιλαμβάνεται καν το έλλειμμα παιδείας της.