Η Λαμία και οι προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής εμπορικής αγοράς βρέθηκαν στο επίκεντρο μίας ακόμα στοχευμένης δράσης του Δικτύου ΕΣΕΕ, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Στο εξαιρετικά επιτυχημένο 1ο Συνέδριο του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας, ενώπιον πλήθους επιχειρηματιών και εκπροσώπων θεσμικών φορέων της πόλης και της περιφέρειας, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή του Προέδρου κ. Σταύρου Καφούνη και του επιστημονικού Ινστιτούτου συνέβαλε καθοριστικά στην ανάλυση των προβλημάτων και τον εντοπισμό των ευκαιριών για τις τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις, μέσα από τις συνέργειες με τον τουρισμό, την πρωτογενή παραγωγή και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στην ομιλία του ο κ. Καφούνης τόνισε ότι «αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, συνολικά για τη χώρα μας, να μπορέσει η Πολιτεία να εκπονήσει ένα εφαρμόσιμο, ρεαλιστικό εθνικό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης έτσι ώστε να αναζωογονήσει πόλεις όπως η Λαμία» εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «το εμπόριο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης και στο στάδιο της προετοιμασίας και στη φάση της υλοποίησης». Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το εμπόριο συνδέεται με όλα: τουρισμό, αγροτικό τομέα, μεταποίηση, πολιτισμό. Είναι ο κρίκος που ενώνει ολόκληρη την οικονομική αλυσίδα. Η ανάπτυξη των τοπικών οικοσυστημάτων δεν γίνεται χωρίς ισχυρούς, δραστήριους, σύγχρονους εμπορικούς συλλόγους, γι αυτό και εμείς, μέσα από το «Δίκτυο ΕΣΕΕ», στηρίζουμε τέτοιες αξιέπαινες πρωτοβουλίες». Επίσης, υποστήριξε πως «περιοχές που δεν είναι σήμερα στον τουριστικό χάρτη της χώρας, όπως η Λαμία, μπορούν να ωφεληθούν από την πρωτοβουλία Shopping in Greece της ΕΣΕΕ, που διεκδικούμε να στηριχθεί από τα συναρμόδια υπουργεία».

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κ. Χαράλαμπος Αράχωβας παρουσίασε την Έρευνα Πεδίου για τους καταναλωτές στην εμπορική αγορά της Λαμίας. Στα κύρια ευρήματα της Έρευνας αναφέρεται ότι η πόλη παραμένει καθαρά τοπική αγορά. Υποδομές και προσβασιμότητα αναδεικνύονται ως κρίσιμοι τομείς που χρήζουν βελτίωσης, ενώ η Αθήνα και η Λάρισα λειτουργούν ανταγωνιστικά, παρότι οι καταναλωτές δηλώνουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση και τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους καταστηματάρχες της πόλης. Παράλληλα, αυξάνεται η χρήση των ασιατικών πλατφορμών, ζήτημα που έχει αναδείξει η ΕΣΕΕ ως μείζονος σημασίας για τη βιωσιμότητα του ελληνικού και ευρωπαϊκού εμπορίου.

Τα συμπεράσματα της Έρευνας έδωσαν το έναυσμα για πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πάνελ που ακολούθησε με θέμα : «Προοπτικές ανάπτυξης της Λαμίας και ο ρόλος της αγοράς στην πόλη», το οποίο συντόνισε ο κ. Μανόλης Μανιούδης, Συντονιστής τμήματος οικονομικής ανάπτυξης ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης πραγματοποιήθηκε ειδικό Workshop για τις αλλαγές, κρίσεις και μεταλλάξεις στο εμπόριο που επηρεάζουν την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Ευάγγελος Δαμακόπουλος ευχαρίστησε την ΕΣΕΕ για τη συνεργασία και για τη στήριξη υπογραμμίζοντας πως «η Λαμία έχει ισχυρά στοιχεία που, με συνδυασμένες δράσεις φορέων και αγοράς, μπορούν να εξελιχθούν σε πραγματικό πλεονέκτημα για την τοπική οικονομία».

Στο συνέδριο δημιουργήθηκε ένα άτυπο Πιλοτικό Συμβούλιο για την πόλη της Λαμίας και συνεισέφερε καίρια στη διαμόρφωση προτάσεων αναφορικά με τη θέση του κλάδου του εμπορίου στα αστικά οικοσυστήματα. Η ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και η συζήτηση μέσα από τα παραπάνω panel και workshops κατέγραψε αφενός την κατάσταση στο εμπόριο και αφετέρου τις προοπτικές ανάπτυξης του λιανικού εμπορίου στα κέντρα των πόλεων και τις σχετικές προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τη δυναμική. Η Δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου «Σύγχρονες Υπηρεσίες προς τις ΠΜΕ και τις ΜΜΕ του Εμπορίου» και ειδικότερα του Πακέτου Εργασίας 2.1 «Πιλοτικά Συμβούλια Πόλεων», που εντάσσεται στην Πράξη «Κέντρο Καινοτομίας για το Λιανικό Εμπόριο», (κωδικός ΟΠΣ: 6002934), η οποία είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ+) και από εθνικούς πόρους.