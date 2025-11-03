Τοπίο στην ομίχλη θύμιζε σήμερα (3/11) η πόλη της Λαμίας, όχι εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, αλλά λόγω της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών κατά μήκος του Σπερχειού και μέχρι τις εκβολές του στο Μαλιακό.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο 24ωρο, ο αέρας δεν βοήθησε καθόλου σύμφωνα με το lamiareport.gr, με αποτέλεσμα οι καπνοί να «παγιδευτούν» πάνω από την πόλη, φτάνοντας πάνω από τα Γαλανέικα. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα, ακόμη και η μυρωδιά καμένου ήταν αισθητή. Ενδεικτικά, μέσα στους καπνούς «χάθηκαν» ο Άγιος Λουκάς και ο Προφήτης Ηλίας.

Την Τρίτη αναμένεται να χαλάσει ο καιρός και οι αγρότες είδαν την σημερινή ημέρα σαν μια τελευταία ευκαιρία να απομακρύνουν ότι μη χρήσιμο από τα χωράφια τους για αυτό και οι καύσεις ήταν μαζικές.