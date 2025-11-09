«Απόβαση» στην Αθήνα ετοιμάζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας την Τρίτη, σε μια μαζική κινητοποίηση που -όπως λένε- θα είναι μόνο η αρχή.

Από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, μέχρι την Πελοπόννησο και την Κρήτη, τα μπλόκα ενώνονται σε ένα κοινό μέτωπο. Θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ύστερα θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος διαμαρτύρεται για τις καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων και για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς.

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων της Κρήτης επέστρεψαν στο νησί μετά τις δεσμεύσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα. Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στις 30 Νοεμβρίου, την καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των πληρωμών.

Στην κυριακάτικη ανασκόπηση του, ο πρωθυπουργός ανέφερε, ότι η αστυνομία ανακοίνωσε, ότι ο αριθμός των καταλογισμών για παράνομες ενισχύσεις έφτασε πλέον τους 1.670 και το ποσό των χρημάτων που επιστρέφεται υπερβαίνει τα 33 εκατ. ευρώ και ξεκαθάρισε, πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στην παρανομία: «Θα φτάσουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο, προκειμένου η χώρα μας να μην διασυρθεί ξανά από τέτοιες συμπεριφορές και οι αγροτικές ενισχύσεις να πηγαίνουν αποκλειστικά στους πραγματικούς και τίμιους αγρότες».