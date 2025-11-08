Οι αφίξεις σκαφών με μετανάστες νότια της Κρήτης συνεχίσθηκε το τελευταίο 24ωρο, με τις Λιμενικές Αρχές να προβαίνουν σε τρεις διασώσεις ανοιχτά της Γαύδου, περισυνελλέγοντας συνολικά 117 άτομα και συλλαμβάνοντας έναν 18χρονο ως διακινητή.

Ειδικότερα, τις πρωινές ώρες χθες Παρασκευή (7/11) εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 25 αλλοδαποί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, συνελήφθη ένας 18χρονος υπήκοος Νότιου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης, έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο 18χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση», του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση».

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο (8/11) ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων από περιπολικό σκάφος για τον εντοπισμό και τη διάσωση 61 αλλοδαπών επιβαινόντων, 60 άντρες και μία γυναίκα, σε ξύλινη λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου και στη συνέχεια με περιπολικό σκάφος στη Χώρα Σφακίων. Ακολούθως, οδηγήθηκαν συνοδεία στελεχών του Λιμενικού σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων από περιπολικό σκάφος για τον εντοπισμό και τη διάσωση 31 αλλοδαπών επιβαινόντων (26 άντρες, δύο γυναίκες και τρεις ανήλικοι) σε φουσκωτή λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 3 ν.μ. νότια της Γαύδου. Ακολούθως, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου και στη συνέχεια με τη συνδρομή άλλου περιπολικού του Λιμενικού στη Χώρα Σφακίων. Ακολούθως, οδηγήθηκαν συνοδεία στελεχών του Λιμενικού σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση και για τις τρεις περιπτώσεις διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.