Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε νέα πρόκληση, εκτοξεύοντας τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε οκτώ ημέρες αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το νοτιοκορεατικό σχέδιο για την κατασκευή υποβρυχίου με πυρηνική πρόωση.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας», ανέφερε το γενικό επιτελείο στη Σεούλ, κάνοντας λόγο για τη θαλάσσια περιοχή που το Τόκιο αποκαλεί Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ τόνισε μέσω Truth Social ότι το νέο υποβρύχιο θα κατασκευαστεί στα «ναυπηγεία στη Φιλαδέλφεια», δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη της πρόθεσης της Ουάσιγκτον να διατηρήσει στενό έλεγχο στη διαδικασία ανάπτυξης του έργου.

Η σημασία της τεχνολογίας πυρηνικής πρόωσης

Η τεχνολογία των αμερικανικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων θεωρείται ένα από τα πλέον αυστηρά φυλασσόμενα στρατιωτικά μυστικά. Σε σχέση με τα υποβρύχια που χρησιμοποιούν κινητήρες ντίζελ και μπαταρίες, τα πυρηνοκίνητα μπορούν να επιχειρούν για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς ανεφοδιασμό.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου σκάφους αποτελεί σημαντικό βήμα για τη Νότια Κορέα, η οποία θα ενταχθεί στο περιορισμένο κλαμπ χωρών που διαθέτουν πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Η Σεούλ είχε ζητήσει την έγκριση της Ουάσιγκτον, καθώς η χρήση των απαραίτητων πρώτων υλών για την κατασκευή τους αφορά αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς.

Η στάση της Πιονγκγιάνγκ

Μετά την αποτυχημένη σύνοδο του 2019 ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Ντόναλντ Τραμπ, η Πιονγκγιάνγκ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Όπως έχει δηλώσει, η χώρα θεωρεί εαυτήν «αμετάκλητα» πυρηνική δύναμη, επιμένοντας στη στρατηγική της αποτροπής απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα.