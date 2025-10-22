Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε εκτόξευση τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για την πρώτη δοκιμή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου Λι Τζε-μιουνγκ τον Ιούλιο, ο οποίος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η εκτόξευση του όπλου, «άγνωστου τύπου», πραγματοποιήθηκε προς ανατολική κατεύθυνση, όπως ανέφερε το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας. Σύμφωνα με μεταγενέστερη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, μέσω SMS, επρόκειτο για πυραύλους μικρού βεληνεκούς που εκτοξεύθηκαν στις 08:10 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας).

Οι σημερινές εκτοξεύσεις είναι οι πρώτες που πραγματοποιεί η Πιονγκγιάνγκ μετά την εκλογή του κεντροαριστερού Λι, ο οποίος υποστηρίζει την πολιτική κατευνασμού έναντι της Βόρειας Κορέας. Η στάση αυτή διαφέρει από τη σκληρή γραμμή του προκατόχου του, Γιουν Σοκ-γελ, που είχε οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση των διμερών σχέσεων.

Η τελευταία εκτόξευση πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου. Το νέο περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες πριν από τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη Τζονγκτζού στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πιθανή συνάντηση Τραμπ – Κιμ

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ελπίζει να συναντηθεί εκ νέου με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν εντός του έτους. Οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει τρεις συνόδους στο παρελθόν – στη Σιγκαπούρη (2018), στο Βιετνάμ (2019) και στα σύνορα των δύο Κορεών τον Ιούνιο του 2019. Παρά τις επαφές, οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, καθώς οι ΗΠΑ δεν εξασφάλισαν παραχωρήσεις για την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Κιμ είχε δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να αποκαταστήσει την επικοινωνία με την Ουάσιγκτον, τονίζοντας πως έχει «καλές αναμνήσεις» από τον Τραμπ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν την απαίτηση για εγκατάλειψη του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας του.

Νέες δοκιμές και εξοπλιστικά προγράμματα

Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα συνεχίζει την ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων. Τον Σεπτέμβριο, ο Κιμ παρακολούθησε δοκιμή κινητήρα πυραύλου με στερεό καύσιμο για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ικανούς να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Ήταν η ένατη δοκιμή του προγράμματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι επίκειται νέα εκτόξευση μέσα στους επόμενους μήνες.

Τα όπλα αυτού του τύπου είναι πιο εύκολα και γρήγορα στην ανάπτυξη και εκτόξευση σε σχέση με εκείνα που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Πιονγκγιάνγκ παρουσίασε τον «πιο ισχυρό» διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) στο οπλοστάσιό της, τον Hwasong-20, σε στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Ρωσία και την Κίνα, στο πλαίσιο του εορτασμού της 80ής επετείου από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος.

Σύμφωνα με τις βορειοκορεατικές αρχές, ο Hwasong-20 διαθέτει «απεριόριστη» εμβέλεια. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αυστηρές οικονομικές κυρώσεις του ΟΗΕ λόγω των προγραμμάτων ανάπτυξης πυρηνικών και βαλλιστικών όπλων. Ωστόσο, η Πιονγκγιάνγκ επιμένει ότι αποτελεί «αμετάκλητα» πυρηνική δύναμη, επικαλούμενη απειλές για την ασφάλειά της από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, κυρίως τη Νότια Κορέα.

Οι δύο Κορέες παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο Πόλεμος της Κορέας (1950-1953) έληξε με ανακωχή και όχι με επίσημη συμφωνία ειρήνης.