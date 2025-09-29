Η Βόρεια Κορέα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κιμ Σον Γκιόνγκ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο ίδιος τόνισε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «ισοδύναμο με το να απαιτούμε να παραδώσει την κυριαρχία και το δικαίωμα στην ύπαρξη».

Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά την αδιάλλακτη στάση της Πιονγιάνγκ απέναντι στις διεθνείς πιέσεις για αφοπλισμό. Η Βόρεια Κορέα επιμένει ότι το πυρηνικό της οπλοστάσιο αποτελεί βασικό στοιχείο της εθνικής της ασφάλειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά από το 2018 που η χώρα αποστέλλει αξιωματούχο απευθείας από την Πιονγιάνγκ στη Γενική Συνέλευση. Τότε, η Νέα Υόρκη είχε φιλοξενήσει τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας.