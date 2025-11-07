Περισσότεροι από 37.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ έχουν εισέλθει στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Οργανισμού. Ο ίδιος εξέφρασε ανησυχία για τη βραδύτητα με την οποία αίρονται τα εμπόδια, παρά τη σχετική πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) αναφέρει πως, «παρά τη σημαντική πρόοδο ως προς την αύξηση της ανθρωπιστικής δυναμικής, οι επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού συνεχίζουν να είναι τεράστιες, με εμπόδια που δεν αίρονται αρκετά γρήγορα από τότε που άρχισε η εκεχειρία», όπως δήλωσε ο Φαρχάν Χακ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «από την έναρξη της εκεχειρίας και έως τη Δευτέρα, ο ΟΗΕ και οι εταίροι του είχαν συλλέξει στα σημεία διέλευσης της Γάζας περισσότερους από 37.000 τόνους βοήθειας, κυρίως τρόφιμα». Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τη διμερή βοήθεια ούτε τις εμπορικές ροές, διευκρίνισε ο Χακ.

Ωστόσο, οι είσοδοι στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθούν να περιορίζονται σε δύο σημεία διέλευσης, χωρίς απευθείας πρόσβαση μεταξύ του Ισραήλ και της βόρειας Γάζας ή μεταξύ της Αιγύπτου και της νότιας Γάζας. Ορισμένα προϊόντα, όπως και μέλη προσωπικού μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεν μπορούν πάντα να εισέλθουν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι 37.000 τόνοι που έχουν παραδοθεί απέχουν σημαντικά από τους 190.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας – τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης – που ο ΟΗΕ είχε προγραμματίσει να αποστείλει στο πλαίσιο ενός σχεδίου 60 ημερών από την έναρξη της εκεχειρίας. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη του πληθυσμού του θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές μετά από δύο χρόνια πολέμου, που ξέσπασε ύστερα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.