Πρόκειται για μια ενιαία θερμοπλαστική κορδέλα, σκληρή αλλά πιο μαλακή από το κρανίο. Μειώνει έως και 93% την πρόσκρουση στο κεφάλι. Έτσι περιορίζει τον κίνδυνο νόσων του κινητικού νευρώνα.

Η πιο προηγμένη έκδοση καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις προσκρούσεις και την έντασή τους. Παράλληλα δείχνει τι συμβαίνει στον εγκέφαλο.

Μελέτη του Πανεπιστημίου Γλασκώβης σε συνεργασία με FIFA δείχνει αυξημένο κίνδυνο νευρολογικών ασθενειών. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές έχουν πέντε φορές μεγαλύτερο ρίσκο για Αλτσχάιμερ. Έχουν επίσης διπλάσιο ρίσκο για Πάρκινσον σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Την έρευνα πραγματοποίησε ο Δρ. Γουίλι Στιούαρτ, που επιμένει πως οι ποδοσφαιριστές εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά άνοιας.

Ένας επαγγελματίας παίκτης κάνει 1.000 έως 3.000 κεφαλιές τον χρόνο. Αυτό περιλαμβάνει προπονήσεις και αγώνες. Πρόκειται για συσσωρευμένο μικροτραυματισμό που λειτουργεί ως σιωπηλός κίνδυνος.

Χωρίς έλεγχο, η ζημιά γίνεται μεγαλύτερη. Ο εγκέφαλος δεν ξεχνά. Συσσωρεύει. Τρεις ήπιες προσκρούσεις μπορεί να γίνουν μέτριες. Δεν αφορά μόνο τη μπάλα. Σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι μπορεί να χρειαστεί μήνες αποχής. Ωστόσο, στην πράξη, οι παίκτες συνήθως επιστρέφουν γρήγορα στη δράση.

