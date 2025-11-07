Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τους επτά άξονες της νέας νομοθεσίας που θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς και το σχέδιο ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών στην Κρήτη. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, της οπλοφορίας, των βεντετών και του εθίμου με τις μπαλωθιές, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας, όπως έχει ζητήσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες και ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους» τόνισε με έμφαση ο υπουργός. Πρόσθεσε ακόμη: «Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώνουν αυτό τον υπέροχο τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και η βία. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους απλούς πολίτες που θέλουν να ζήσουν ήρεμα και ειρηνικά».

Οι επτά άξονες της νέας νομοθεσίας

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη, η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές και νέα μέτρα για την οπλοκατοχή και τη χρήση όπλων. Ειδικότερα:

1. Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, με σαφή προσδιορισμό του είδους του όπλου.

2. Κακουργηματική ποινή για υποτροπή, με κάθειρξη έως 10 έτη για όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του νόμου 2168/93 περί όπλων μέσα σε δεκαετία. Η ποινή θα εκτίεται χωρίς δυνατότητα μετατροπής ή αναστολής.

3. Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, όπως υποτροπή σε πλημμέλημα ή χρήση όπλων σε ζωοκλοπή, παράνομη βία ή εκβίαση, με εκτιτέα ποινή.

4. Επιβολή περιοριστικών όρων από εισαγγελικό λειτουργό σε περιπτώσεις κινδύνου ζωής λόγω φιλονικίας, όπως απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγισης κατοικίας, παράδοση οπλισμού ή υποχρέωση εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα.

5. Αναθεώρηση του πλαισίου και επανεξέταση της διαδικασίας έκδοσης αδειών σκοποβολής.

6. Ειδική διάταξη για απαλλαγή από ποινή όσων παραδίδουν εκουσίως τον οπλισμό τους στην αστυνομία, εν όψει εντατικοποίησης των ελέγχων.

Για το έθιμο των μπαλωθιών, προβλέπεται διεύρυνση των δημόσιων χώρων όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία θα θεωρείται κακούργημα, συμπεριλαμβάνοντας κοινωνικές εκδηλώσεις με πλήθος συμμετεχόντων, όπως εμποροπανηγύρεις και γάμους.

Ενίσχυση της αστυνομίας στην Κρήτη

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση, με επιπλέον προσωπικό και οικονομική ενίσχυση, ώστε να διαθέτει πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια. Το χαρακτήρισε μάλιστα ως το «Ελληνικό FBI» της Κρήτης.

Αναφερόμενος στο μακελειό στα Βορίζια, σημείωσε ότι η αστυνομία «έκανε πολύ καλά τη δουλειά της» και θα φτάσει μέχρι τέλους την εξιχνίαση. «Εμείς δεν πρόκειται να φοβηθούμε κανένα και πρωτίστως αυτούς που νομίζουν ότι θα επιβάλουν το δικό τους δίκιο σε βάρος των υπολοίπων… Είναι κρίμα για έναν τόσο φωτεινό τόπο με τόσο προκομένους ανθρώπους να υπάρχουν αυτές οι μαύρες κηλίδες που δημιουργούν τόσα προβλήματα κατά καιρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχετικά με το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή, ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι δεν συμμερίζεται τέτοιες απόψεις.