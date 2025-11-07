Για το σοβαρό ατύχημα που είχε στο Κολωνάκι, όταν ένα SUV προσέκρουσε σε εστιατόριο την ώρα που βρισκόταν εκεί, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί από το μεγάλο όχημα, μίλησε ο Χάρης Φαρσαράκης.

Το τρομακτικό περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα 11 τραυματίες, όταν το SUV, κατέληξε μια βραδιά του περασμένου Ιουλίου να σαρώνει τραπέζια και πελάτες που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου.

«Δεν είχα σκοπό να μιλήσω μέχρι τη στιγμή που είδα το βίντεο, είχα μία άρνηση. Είδαμε ένα ακυβέρνητο αυτοκίνητο και έναν άνθρωπο από πίσω που μας προειδοποιούσε να απομακρυνθούμε. Δεν προλάβαμε. Δεν είχε χειρόφρενο το αυτοκίνητο. Πλακώθηκα από το αυτοκίνητο, από ένα τραπέζι και από ένα δέντρο.

»Λιποθύμησα και ξύπνησα από τις φωνές της κολλητής μου. Είδα τους φίλους μου όταν με έβαλαν στο φορείο και ήταν όλοι με αίματα. Ήμουν 5 μέρες στην εντατική και 35 μέρες συνολικά. Δεν μπορούσαν να με χειρουργήσουν γιατί είχα πρόβλημα με τον πνεύμονα. Κινδύνευσε η ζωή μου», είπε μεταξύ άλλων ο Χάρης Φαρσαράκης.

«Παίρνω βοήθεια πλέον για να κοιμηθώ. Παθαίνω κρίσεις πανικού από το ατύχημα», συνέχισε.