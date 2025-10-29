Νομικά πρόκειται να κινηθούν δώδεκα θύματα του τροχαίου με το τζιπ στο Κολωνάκι, που τον περασμένο Ιούλιο έπεσε με ταχύτητα πάνω τους, ενώ καθόταν σε τραπέζια εστιατορίου στην πλατεία, διεκδικώντας αποζημιώσεις για τα ψυχικά, αλλά και τα σωματικά τους τραύματα.

Ήταν βράδυ της 12ης Ιουλίου όταν ένα πολυτελές τζιπ ακολουθώντας μία τρελή και ανεξέλεγκτη πορεία, έπεσε με ταχύτητα πάνω σε θαμώνες γνωστού εστιατορίου στο Κολωνάκι, ατύχημα που καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο. «Θυμάμαι αυτόν τον εκκωφαντικό θόρυβο, που προφανώς μετά που κατάλαβα, ότι ήταν αυτό που σπάει το δέντρο και έσπαγε τα πράγματα. Σαν να άνοιγε η γη ήταν. Αυτή την αίσθηση έχω, ότι σαν να άνοιξε η γη. Δεν είμαι καθόλου καλά, γιατί πρώτα απ’ όλα ήταν ένα πολύ σκληρό καλοκαίρι, εγώ έμεινα κλεισμένη στο σπίτι και επί ενάμιση μήνα σχεδόν ανήμπορη, διότι είχα και τα δυο μου χέρια αχρηστευμένα. Ήμουν σχεδόν ακινητοποιημένη. Κάποιος με σήκωνε από το κρεβάτι, κάποιος με έβαζε στο κρεβάτι», λέει θύμα του τροχαίου.

«Ήταν μια στιγμή, που άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την καθημερινότητά μας στην πόλη. Το να βρίσκεσαι σε ένα εστιατόριο, σε μια περιοχή που θεωρείται “ασφαλής” και ξαφνικά να κινδυνεύει η ζωή σου, σου υπενθυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η αίσθηση ασφάλειας που θεωρούμε δεδομένη», λέει ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης. «Άκουσα πολύ έντονες φωνές και τα ασθενοφόρα να πλησιάζουν όλο και πιο πολύ. Κατάλαβα ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό. Πήγα προς την Πατριάρχου Ιωακείμ, που πήγαινε όλος ο κόσμος προς τα κει και τότε είδα το αυτοκίνητο σφηνωμένο εκεί, στο ρεστοράν στη γωνία, είδα ένα δέντρο να πέφτει», λέει μάρτυρας.

Διεκδικούν αποζημιώσεις

Οι άνθρωποι που έζησαν τον εφιάλτη, κινούνται πλέον νομικά και θα προχωρήσουν σε αγωγές αποζημίωσης ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ωστόσο, οι μνήμες και τα τραύματα θα μείνουν ανοιχτά. «Αυτό όμως το οποίο για εμένα είναι το πιο ενοχλητικό και καθοριστικό αυτήν τη στιγμή στη ζωή μου, είναι ότι έχω πάρα πολλούς εφιάλτες, ξυπνάω κάθε 2–3 ώρες με ένα αίσθημα αγωνίας, αναβιώνω αυτόν τον κρότο συνέχεια. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, δεν έχω δύναμη» λέει ένα από τα θύματα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων, αν και οι αγωγές είναι έτοιμες, εμπόδιο αποτελεί το γεγονός ότι δεν τους έχει δοθεί ακόμα πρόσβαση στην ποινική δικογραφία, καθώς η Τροχαία δεν έχει ολοκληρώσει την προανάκριση.