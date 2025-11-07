Με το γνώριμο σαρκασμό και τη φιλοσοφική του διάθεση, ο Αρκάς επανέρχεται με ένα σκίτσο που σχολιάζει αιχμηρά τη «βεβαιότητα» και την αδυναμία πολλών να αμφισβητήσουν τις απόψεις τους.

Στην εικόνα, ένας εγκέφαλος προστατευμένος μέσα σε ένα «καταφύγιο», συνοδεύεται από τη φράση: «Η βεβαιότητα είναι το ασφαλές καταφύγιο των ηλιθίων. Τους προστατεύει από τη δοκιμασία της σκέψης και την αγωνία της αμφιβολίας.»

Με μία μόνο πρόταση, ο δημιουργός αποτυπώνει με ακρίβεια το πνεύμα των καιρών – όπου οι απόλυτες βεβαιότητες και οι εύκολες απαντήσεις συχνά υποκαθιστούν τη σκέψη και τον διάλογο.

Ο Αρκάς, πιστός στο ύφος του, συνεχίζει να συνδυάζει το χιούμορ με την κοινωνική παρατήρηση – αυτή τη φορά, στρέφοντας τον φακό του στη δύναμη (ή την αδυναμία) της σκέψης και της αμφιβολίας.