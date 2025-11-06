Ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται σε ένα κολέγιο στο Ρέντινγκ, μετά από την επίθεση που δέχτηκε ένα αγόρι και τραυματίστηκε.

BREAKING UK college campus ‘on lockdown after stabbing’ as armed cops storm inhttps://t.co/tiaZGMiAth pic.twitter.com/TQE2yzhEnX — The Mirror (@DailyMirror) November 6, 2025

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλη αστυνομική παρουσία στο Reading College στην Kings Road το απόγευμα της Πέμπτης.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ένα αγόρι τραυματίστηκε και έλαβε ιατρική περίθαλψη, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την ηλικία ή την κατάστασή του.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι οι έρευνες «συνεχίζονται» με ένοπλους αστυνομικούς να βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και συμβούλεψε το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Στη Mirror γίνεται αναφορά για πληροφορίες σχετικά επίθεση με μαχαίρι ενώ παρουσιάζεται μαρτυρία μαθητή ο οποίος λέει ότι έλαβαν εντολή να μπουν κάτω από τα θρανία τους.

Ανάφερε ότι υπήρξε ενημέρωση ότι κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, κάποιος άναψε ένα πυροτέχνημα και ότι τώρα κάποιος μαχαιρώθηκε.

«Είμαστε ακόμα κλειδωμένοι, δεν μας επιτρέπεται να φύγουμε» πρόσθεσε.

Πηγές: Indepedent, Mirror