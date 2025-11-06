Το Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία ξεκίνησε διαδικασία ελέγχου ασφαλείας πριν από περίπου δέκα χρόνια, ωστόσο η προγραμματισμένη αναβάθμιση δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2032, σύμφωνα με έκθεση του κρατικού ελεγκτή που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η έκθεση συντάχθηκε πριν από τη θεαματική κλοπή που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα.

Η φήμη του Λούβρου ως θεματοφύλακα ανεκτίμητων έργων τέχνης δέχθηκε πλήγμα μετά την κλοπή, μέρα μεσημέρι, από τέσσερις δράστες που διέφυγαν με κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων. Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για τα κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου.

Αξιωματούχοι έχουν παραδεχθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν ήταν επαρκή. Παρά τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εις βάρος τεσσάρων υπόπτων, τα κλοπιμαία δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Αποσπάσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχαν διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης λίγες ημέρες μετά τη ληστεία, προκαλώντας έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Ελλιπής επιτήρηση και καθυστερήσεις στην αναβάθμιση

Σύμφωνα με την έκθεση, μόλις το 39% των αιθουσών του μουσείου διέθετε κάμερες παρακολούθησης έως το 2024. Ο έλεγχος ασφαλείας που ξεκίνησε το 2015 κατέδειξε ότι το μουσείο δεν παρακολουθείται επαρκώς και δεν είναι προετοιμασμένο για κρίσεις. Ωστόσο, η διαδικασία οδήγησε μόνο σε προκήρυξη διαγωνισμού για έργα ασφάλειας στα τέλη του περασμένου έτους.

“Θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο σύμφωνα με το μουσείο δεν αναμένεται πριν από το 2032″, αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Οικονομική δυσχέρεια και οργανωτικές αδυναμίες

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει υπερβολικές δαπάνες για αγορές έργων τέχνης, επαναπρογραμματισμούς μετά την πανδημία και απώλειες εσόδων λόγω αναποτελεσματικότητας και απάτης στα εισιτήρια. Όλα αυτά, σύμφωνα με την έκθεση, εμποδίζουν την ανακαίνιση της γηρασμένης υποδομής του μουσείου.

Ακόμη, σημειώνεται ότι οι πρόσφατες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Λούβρου δεν βασίζονται σε μελέτες σκοπιμότητας και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες σε προσωπικό.

Η έκθεση διατυπώνει δέκα συστάσεις, μεταξύ των οποίων τη μείωση των νέων αποκτημάτων, την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων και την ανακαίνιση της ψηφιακής υποδομής και της διακυβέρνησης του ιδρύματος.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Ο ελεγκτής τονίζει ότι, λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης στα συστήματα πληροφορικής, το μουσείο πρέπει να ενισχύσει τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, η οποία παραμένει ανεπαρκής για ένα ίδρυμα του μεγέθους του Λούβρου.

Ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πιερ Μοσκοβισί, δήλωσε ότι η πρόσφατη κλοπή επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις της έκθεσης, χαρακτηρίζοντας τη ληστεία ως «εκκωφαντικό συναγερμό» για το μουσείο.

Μετά τη ληστεία, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι μέχρι το τέλος του έτους θα τεθούν σε εφαρμογή νέα μέτρα ασφαλείας, όπως συστήματα αποτροπής εισβολών και φράγματα για οχήματα γύρω από το μουσείο.

Τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου, η Γαλλία ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου χώρου αφιερωμένου στη Μόνα Λίζα και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας για τους επισκέπτες και τα πολύτιμα εκθέματα.

Σε γραπτές παρατηρήσεις προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί συμφώνησε με την ανάγκη άμεσων τεχνικών παρεμβάσεων και κάλεσε για ταχεία υλοποίηση διορθωτικών μέτρων.

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, δήλωσε ότι στηρίζει τις περισσότερες συστάσεις του ελεγκτή, επιμένοντας πως το μακροπρόθεσμο σχέδιο μετασχηματισμού είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων του μουσείου.