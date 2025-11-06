Η Ρέξαμ αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο ο Κρίστιαν Έρικσεν απέρριψε την πρόταση συνεργασίας που του κατέθεσε το περασμένο καλοκαίρι.

Η ομάδα του Ράιαν Ρέινολντς και του Ρομπ ΜακΈλενεϊ επιχείρησε μια μεγάλη μεταγραφική έκπληξη, προσεγγίζοντας τον Δανό μεσοεπιθετικό μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως ελεύθερος. Ο Έρικσεν θεωρήθηκε ιδανικός παίκτης για να ενισχύσει τη Ρέξαμ στην επιστροφή της στην Championship, ύστερα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο CEO του συλλόγου, Μάικλ Γουίλιαμσον, ο 33χρονος άσος αρνήθηκε τη μεταγραφή, όχι για αγωνιστικούς λόγους — αλλά επειδή δεν ήθελε να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ “Welcome to Wrexham”.

«Μίλησα με τον μάνατζέρ του και το πρώτο που μου είπε ήταν πως δεν θέλουν η ιστορία του Κρίστιαν να γίνει ντοκιμαντέρ, γιατί έχει ήδη δεχθεί πολλές προτάσεις για κάτι τέτοιο.

Νόμιζαν ότι τον θέλαμε όχι για τις ικανότητές του στο γήπεδο, αλλά για τηλεοπτικούς λόγους», αποκάλυψε ο Γουίλιαμσον στο That Wrexham Podcast.

«Του εξήγησα πως δεν μας ενδιέφερε το κομμάτι της σειράς, αλλά το ποδοσφαιρικό. Θέλαμε απλώς έναν ποιοτικό παίκτη που θα έκανε τη διαφορά στην Championship», πρόσθεσε.

Τελικά, ο Έρικσεν, που μετρά 146 συμμετοχές με την εθνική Δανίας, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία, υπογράφοντας στη Βόλφσμπουργκ συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.