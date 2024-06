Τρία χρόνια και τέσσερις μέρες πέρασαν από τότε που ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στο «Parken» στο παιχνίδι της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020.

Ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όχι απλά επέστρεψε σε Euro με τη φανέλα της πατρίδας του, αλλά κατάφερε να συνδυάσει την επιστροφή του με γκολ στο παιχνίδι της πρεμιέρας με την Σλοβενία.

Ήταν το 17ο λεπτό όταν ο Βιντ άνοιξε την μπάλα με τακουνάκι και ο Έρικσεν με υπέροχο σουτ στην κίνηση την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0 των Δανών.

Nothing but love for this guy 🥹#EURO2024 | #SVNDEN pic.twitter.com/dcpDJz1PhE

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024