Ο Κρίστιαν Έρικσεν έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ψάχνει τον επόμενο προορισμό της καριέρας του. Ο Δανός ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε συζητήσεις με τη γερμανική Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία θα βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού, στη League Phase του Champions League.

Οι «ασπιρίνες» προσφέρουν διετές συμβόλαιο (1+1) στον 33χρονο επιθετικό μέσο, με τον ίδιο να ενδιαφέρεται να συζητήσει με τη γερμανική ομάδα σύμφωνα με μέσα της χώρας. Ο Έρικσεν έχει αγωνιστεί με τα χρώματα του Άγιαξ, της Τότεναμ, της Ίντερ, της Μπρέντφορντ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα Ολλανδίας (2010-11, 2011-12, 2012-13), μία φορά το Κύπελλο Ολλανδίας (2009-10), το Σούπερ Καπ Ολλανδίας (2014), το πρωτάθλημα Ιταλίας (2020-21), το FA Cup (2024) και το Carabao Cup (2023) με τους «κόκκινους διαβόλους».

Αποτέλεσε αναντικατάστατο μέλος της ομάδας της Τότεναμ, η οποία τη σεζόν 2018-19 έφτασε στον τελικό του Champions League με αντίπαλο τη Λίβερπουλ. Γνώρισε την αποθέωση στο Euro 2020, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστει στον αγώνα Δανία – Φινλανδία στην Κοπεγχάγη. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού έμεινε οκτώ μήνες εκτός δράσης και επέστρεψε τον Φεβρουάριο του 2022 στο γήπεδο με τη φανέλα της Μπρέντφορντ.

Έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις ελληνικές ομάδες και σε επτά αναμετρήσεις μετράει τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Τη σεζόν 2010-11 αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League, όντας παίκτης του Άγιαξ, με τους δύο αγώνες να λήγουν ισόπαλοι. Έπειτα, τη σεζόν 2014-15 και ως παίκτης της Τότεναμ, βρέθηκε στο δρόμο του Αστέρα Τρίπολης στους ομίλους του Europa League (5-1, 2-1).

Ακολούθησε ο Ολυμπιακός τη σεζόν 2019-20 στους ομίλους του Champions League, με τον πρώτο αγώνα να λήγει ισόπαλος (2-2), ενώ στον δεύτερο η Τότεναμ επικράτησε με σκορ 4-2. Τέλος αγωνίστηκε στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί του ΠΑΟΚ (2-0), για τη League Phase του Europa League, τη σεζόν 2024-25.