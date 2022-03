Ο Κρίστιαν Έρικσεν το περασμένο καλοκαίρι, στο Euro του 2020, είχε σοκάρει όλον τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, όταν σταμάτησε η καρδιά του και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο του Parken Stadium, στο παιχνίδι της Δανίας κόντρα στη Φινλανδία.

Πλέον ο Δανός είναι καλά στην υγεία του και έχει ανακάμψει πλήρως, ενώ έχει επιστρέψει κανονικά στην αγωνιστική δράση και αυτήν τη στιγμή αγωνίζεται στην Αγγλία για λογαριασμό της Μπρέντφορντ.

Σήμερα αναμένεται να δώσει το «παρών» στο φιλικό της Δανίας κόντρα στη Σερβία (19:00), που θα διεξαχθεί στο Parken Stadium, και θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί στο συγκεκριμένο γήπεδο μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Μάλιστα, θα πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ πριν από λίγες μέρες στο φιλικό κόντρα στην Ολλανδία είχε πετύχει και το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του.

Ο Έρικσεν, στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σίγουρα δεν μπορείς ποτέ να είσαι έτοιμος για τέτοιες στιγμές».

🗣 «It’s something that you can’t prepare.»

Chistian Eriksen reflects on returning the Parken Stadium where he unfortunately suffered a cardiac arrest in June pic.twitter.com/5qdNdu7a1S

— Football Daily (@footballdaily) March 28, 2022