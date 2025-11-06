Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Αποκλειστική συνέντευξη στα «ΝΕΑ»

Του επιτρόπου Γεωργίας της Κομισιόν Κριστόφ Χάνσεν

«Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές»

• Τ ι λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στρατηγική της κυβέρνησης, τους ελέγχους, την ΑΑΔΕ, την αξιολόγηση και τη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει

Νέα διάσταση ως προς τις καταβολές των επιδοτήσεων στους αγρότες

Διαβάστε επίσης • «Θύμα» δήλωσε και ο Αυγενάκης – Τι κατέθεσε στην Επιτροπή

=========

Ποιος φοβάται τον Μαμντάνι;

• Πώς υποδέχθηκε η Νέα Υόρκη και ο κόσμος τον θρίαμβο του 34χρονου δημάρχου

=========

Ενθετο Υγεία

Εμβόλιο – ασπίδα για λοιμώξεις και καρδιά

=========

Προσφυγικό

Και η Ελλάδα υποστηρίζει return hub στην Αφρική

=========

ΕΛΤΑ

Εκχωρήθηκαν 20 κέντρα διανομής…

• Ζωτικό δίκτυο «έφυγε» το τελευταίο δίμηνο

• Διαβάστε επίσης: Τα δύο μέιλ της οργής και μία αποκαλυπτική σύσκεψη στο Μαξίμου

• Αδειασμα και από Σκέρτσο για τους χειρισμούς

=========

Πολιτικό παρασκήνιο

16 Νοεμβρίου στην Αθήνα ο Ζελένσκι

Ενας πρόλογος με… άρωμα Μαρξ και Αλτουσέρ από Τσίπρα

=========

Από την Κίμπερλι

Το «σχήμα 3+1» με το «καλημέρα» στο Μαξίμου

=========

Βορίζια

Νέα σύλληψη, νέα όπλα και νέα κρησφύγετα

=========

Θεσσαλονίκη

Συνεργασία κορυφής κινηματογράφου – θεάτρου

=========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Oλυμπιακός

Το παράξενο deja vu του Μεντιλίμπαρ και οι πιθανότητες πρόκρισης

Ερυθρός Αστέρας – ΠΑΟ 86-68

Με κάτω τα χέρια, προβληματίζει η κακή εικόνα