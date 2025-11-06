Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη και με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το «Μια νύχτα μόνο» φωτίζει τις πιο σκοτεινές πλευρές της ψυχής, εκεί όπου η ανάγκη συγκρούεται με το συναίσθημα και οι άνθρωποι δοκιμάζονται στα όρια της αγάπης και της ηθικής.
Η Ανθή Βούλγαρη «ξέχασε» τον Κασσελάκη και άρχισε να παίζει με τη Φάρλεϊ στο πλατό του MEGA
Σε δεύτερη μοίρα πέρασε ο Στέφανος Κασσελάκης στο πλατό του Mega, με την Ανθή Βούλγαρη να κυνηγάει τη σκυλίτσα του Φάρλεϊ, που έκλεψε τις εντυπώσεις. Συγκεκριμένα, την ώρα που μιλούσε ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας», ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος τον διέκοψε, ρωτώντας αν έφερε μαζί και τη σκυλίτσα του, την οποία ήθελε να δει από κοντά η συμπαρουσιάστρια του. Εκείνος απάντησε θετικά […]
Η «Μεγάλη Εικόνα» έρχεται με αποκαλύψεις την Πέμπτη 6/11 στις 00:00 με τη Νίκη Λυμπεράκη
Η Νίκη Λυμπεράκη, με την έμπειρη δημοσιογραφική της ματιά, ανοίγει τον διάλογο με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, αναζητώντας απαντήσεις και λύσεις
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ιδιωτικά συμφέροντα πίσω από τα λουκέτα
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Το άγνωστο παρασκήνιο για τα ΕΛΤΑ Ιδιωτικά συμφέροντα πίσω από τα λουκέτα *Γιατί επιδιώχθηκε η fast track διαδικασία για την αναδιάρθρωση του δικτύου των καταστημάτων * Ποιο ήταν το σχέδιο για τη συνολική «εξυγίανση» του οργανισμού *Γιατί το Μέγαρο Μαξίμου υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1 Στις καθυστερήσεις χάθηκε […]
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Mega
Το 5ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:00. Η Αρετή ανακαλεί την παραίτησή της από την ERGAN. Ο Οδυσσέας την ακολουθεί, όταν φεύγει από επαγγελματικό ραντεβού χωρίς εξηγήσεις… Τι θα δούμε απόψε, στις 21:00, στο 5ο επεισόδιο: Επεισόδιο 5 (Τρίτη 4/11) Η μεσολάβηση του Σταύρου και της Ελένης, […]
Η Γη της Ελιάς: Αναστάτωση φέρνει η εμφάνιση της Χριστιάνας μετά από δέκα χρόνια σιωπής – Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο
Η εμφάνιση της Χριστιάνας, ύστερα από δέκα χρόνια σιωπής, φέρνει αναστάτωση και ξυπνά βαθιά θαμμένα συναισθήματα, αποκαλύπτοντας πως το παρελθόν δεν έχει ακόμη τελειώσει. Στη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», οι εξελίξεις γεννούν ανατροπές και ένταση. Αναλυτικά η περίληψη του αποψινού επεισοδίου, που θα μεταδοθεί στις 22:20: Ο Κωνσταντίνος υποχωρεί στην απόφαση […]