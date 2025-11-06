Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Αποκλειστική συνέντευξη του Επιτρόπου Γεωργίας της Κομισιόν Κριστόφ Χάνσεν

«Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές»

Τι λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στρατηγική της κυβέρνησης, τους ελέγχους, την ΑΑΔΕ, την αξιολόγηση και τη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει

Διαβάστε επίσης:

Θύμα δήλωσε και ο Αυγενάκης – Τι κατέθεσε στην Επιτροπή

=================================================

ΕΛΤΑ

ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ 20 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ…

Ζωτικό δίκτυο «έφυγε» υπο τελευταίο δίμηνο

Διαβάστε επίσης:

Τα δύο μέιλ της οργής και μία αποκαλυπτική σύσκεψη στο Μαξίμου

Άδειασμα και από Σκέρτσο για τους χειρισμούς

======================================================

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

16 Νοεμβρίου στην Αθήνα ο Ζελένσκι

Ένας πρόλογος με άρωμα… Μαρξ και Αλτουσέρ από Τσίπρα

=======================================================

ΒΟΡΙΖΙΑ

Νέα σύλληψη, νέα όπλα και νέα κρησφύγετα

=========================================================

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνεργασία κορυφής κινηματογράφου-θεάτρου

==========================================================

Ένθετο ΥΓΕΙΑ

Εμβόλιο-ασπίδα για λοιμώξεις και καρδιά

==================================================

Προσφυγικό

Και η Ελλάδα υποστηρίζει return hub στην Αφρική

==================================================

Ποιος φοβάται τον Μαμντανί;

Πώς υποδέχθηκε η Νέα Υόρκη και ο κόσμος τον θρίαμβο του 34χρονου δημάρχου

==================================================

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Το παράξενο deja vu του Μεντιλίμπαρ και οι πιθανότητες πρόκρισης

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΟ 86-68

Με κάτω τα χέρια, προβληματίζει η κακή εικόνα