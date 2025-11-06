Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Αποκλειστική συνέντευξη του Επιτρόπου Γεωργίας της Κομισιόν Κριστόφ Χάνσεν

«Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές»

  • Τι λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στρατηγική της κυβέρνησης, τους ελέγχους, την ΑΑΔΕ, την αξιολόγηση και τη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει

  • Θύμα δήλωσε και ο Αυγενάκης – Τι κατέθεσε στην Επιτροπή

ΕΛΤΑ

ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ 20 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ…

  • Ζωτικό δίκτυο «έφυγε» υπο τελευταίο δίμηνο

  • Τα δύο μέιλ της οργής και μία αποκαλυπτική σύσκεψη στο Μαξίμου
  • Άδειασμα και από Σκέρτσο για τους χειρισμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

16 Νοεμβρίου στην Αθήνα ο Ζελένσκι

Ένας πρόλογος με άρωμα… Μαρξ και Αλτουσέρ από Τσίπρα

ΒΟΡΙΖΙΑ

Νέα σύλληψη, νέα όπλα και νέα κρησφύγετα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνεργασία κορυφής κινηματογράφου-θεάτρου

Ένθετο ΥΓΕΙΑ

Εμβόλιο-ασπίδα για λοιμώξεις και καρδιά

Προσφυγικό

Και η Ελλάδα υποστηρίζει return hub στην Αφρική

Ποιος φοβάται τον Μαμντανί;

Πώς υποδέχθηκε η Νέα Υόρκη και ο κόσμος τον θρίαμβο του 34χρονου δημάρχου

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Το παράξενο deja vu του Μεντιλίμπαρ και οι πιθανότητες πρόκρισης

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΟ 86-68

Με κάτω τα χέρια, προβληματίζει η κακή εικόνα

