Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Αποκλειστική συνέντευξη του Επιτρόπου Γεωργίας της Κομισιόν Κριστόφ Χάνσεν
«Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές»
- Τι λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στρατηγική της κυβέρνησης, τους ελέγχους, την ΑΑΔΕ, την αξιολόγηση και τη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει
Διαβάστε επίσης:
- Θύμα δήλωσε και ο Αυγενάκης – Τι κατέθεσε στην Επιτροπή
=================================================
ΕΛΤΑ
ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ 20 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ…
- Ζωτικό δίκτυο «έφυγε» υπο τελευταίο δίμηνο
Διαβάστε επίσης:
- Τα δύο μέιλ της οργής και μία αποκαλυπτική σύσκεψη στο Μαξίμου
- Άδειασμα και από Σκέρτσο για τους χειρισμούς
======================================================
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
16 Νοεμβρίου στην Αθήνα ο Ζελένσκι
Ένας πρόλογος με άρωμα… Μαρξ και Αλτουσέρ από Τσίπρα
=======================================================
ΒΟΡΙΖΙΑ
Νέα σύλληψη, νέα όπλα και νέα κρησφύγετα
=========================================================
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνεργασία κορυφής κινηματογράφου-θεάτρου
==========================================================
Ένθετο ΥΓΕΙΑ
Εμβόλιο-ασπίδα για λοιμώξεις και καρδιά
==================================================
Προσφυγικό
Και η Ελλάδα υποστηρίζει return hub στην Αφρική
==================================================
Ποιος φοβάται τον Μαμντανί;
Πώς υποδέχθηκε η Νέα Υόρκη και ο κόσμος τον θρίαμβο του 34χρονου δημάρχου
==================================================
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Το παράξενο deja vu του Μεντιλίμπαρ και οι πιθανότητες πρόκρισης
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΟ 86-68
Με κάτω τα χέρια, προβληματίζει η κακή εικόνα