Επεκτείνονται οι διώξεις για το ναυάγιο της Πύλου του 2023, στο οποίο εκατοντάδες μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας κωμόπολης. Οι οικογένειες των θυμάτων εξακολουθούν να ζητούν δικαιοσύνη και απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Σύμφωνα με το Reuters, οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν έπειτα από έφεση των δικηγόρων που εκπροσωπούν τα θύματα. Η Αντεισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου έδωσε εντολή στην Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά να ασκήσει ποινική δίωξη για κακουργήματα.

Οι κατηγορίες και τα αδικήματα

Οι τέσσερις αξιωματικοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη κατά συρροή και για έκθεση σε κίνδυνο από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης αβοήθητων προσώπων, πράξη που προκάλεσε θάνατο.

Το ναυάγιο του σκάφους “Adriana”, το οποίο σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα στις 14 Ιουνίου 2023, συγκλόνισε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ναυτικό δικαστήριο συνεχίζει να διερευνά τις συνθήκες και τις ευθύνες γύρω από το περιστατικό.

Οι επιζώντες και οι πρώτες διώξεις

Από τους περίπου 750 επιβαίνοντες, μόλις 104 άνθρωποι επέζησαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σκάφος της ακτοφυλακής παρακολουθούσε το πλοιάριο για περισσότερες από 15 ώρες πριν αυτό ανατραπεί και βυθιστεί.

Τον Μάιο, το ναυτικό δικαστήριο είχε ήδη απαγγείλει κατηγορίες σε 17 αξιωματικούς για παρεμπόδιση μεταφοράς, πρόκληση ή συνέργεια σε ναυάγιο και έκθεση ανθρώπων σε θανάσιμο κίνδυνο. Με την προσθήκη των τεσσάρων νέων κατηγορούμενων, ο συνολικός αριθμός ανέρχεται πλέον σε 21.

Οι δικηγόροι των θυμάτων και των επιζώντων χαιρέτισαν την εξέλιξη, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «βήμα προς την απονομή δικαιοσύνης» και επισημαίνοντας πως η παραπομπή της υπόθεσης σε κύρια ανάκριση για κακουργηματικές πράξεις αποτελεί ουσιαστική πρόοδο.

Το Reuters ζήτησε σχόλιο από εκπρόσωπο της Ακτοφυλακής, ωστόσο δεν υπήρξε απάντηση.