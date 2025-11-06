Στη Δυτική Αττική συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μια 38χρονη αλλοδαπή, κατηγορούμενη για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων στην περιοχή, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα λιανικού εμπορίου ειδών ιματισμού, ιδιοκτησίας της 38χρονης, στον Ασπρόπυργο.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο ισόγειο του καταστήματος 755 είδη ένδυσης διαφόρων επώνυμων εταιρειών, τα οποία κατασχέθηκαν ως ύποπτα απομίμησης.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών ενημερώθηκαν, ενώ τα απομιμητικά προϊόντα θα καταστραφούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.