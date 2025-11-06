Ένας 70χρονος ανέλαβε να κάνει εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα στο Βόλο, ωστόσο η ιδιοκτήτρια αντιλήφθηκε ότι έκλεβε και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του.

Σύμφωνα με μήνυση της παθούσας, τον Οκτώβριο του 2021 είχε αναθέσει στον κατηγορούμενο να κάνει εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της και του είχε δώσει τα κλειδιά, αλλά στη συνέχεια διαπίστωσε, ότι αυτός της είχε κλέψει ένα χρυσό σερβίτσιο, κουτάλια και πιρούνια, με αποτέλεσμα να καταθέσει μήνυση σε βάρος του.Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με αποτέλεσμα να κριθεί ένοχος ερήμην για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Ο 70χρονος καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 18 μηνών χωρίς αναστολή και αν συλληφθεί, θα οδηγηθεί στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.