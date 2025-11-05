Εξιχνιάστηκε, ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, περίπτωση κλοπής από όχημα στις 24 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews.gr, όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, κατά τις πρωινές ώρες της 24ης Οκτωβρίου ο 47χρονος δράστης αφαίρεσε από ανασφάλιστο σταθμευμένο όχημα, το οποίο βρισκόταν έξω από την οικία του παθόντος, ένα τσαντάκι με προσωπικά έγγραφα, τραπεζικές κάρτες και 510 ευρώ.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψαν τα στοιχεία ταυτότητας του 47χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Καλαμάτας.