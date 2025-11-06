Μετά τους χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, parking και εταιρείες ενοικίασης) οι οποίοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο και να αποστέλλουν άμεσα τα στοιχεία των πελατών τους στην ΑΑΔΕ έρχεται η σειρά των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκδηλώσεων.

Το ψηφιακό «μάτι» της ΑΑΔΕ σύντομα θα βλέπει και θα παρακολουθεί τους πελάτες επαγγελματιών οι οποίοι ασχολούνται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων από γάμους και βαφτίσεις μέχρι ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι και δεξιώσεις. Στο «ραντάρ» βρίσκονται και οι εταιρείες που διαθέτουν τους χώρους για τις εκδηλώσεις (αίθουσες, κτήματα κλπ) μέχρι και οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το catering.

Από την 1η Ιουλίου 2025, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, parking και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων υποχρεούνται να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο και να αποστέλλουν άμεσα τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Κάθε μέρα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις καταγράφουν με το κινητό τους τηλέφωνο ή με το tablet τα δεδομένα για τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στο χώρο τους ενώ με την παράδοση του οχήματος στον ιδιοκτήτη του και κατά την έξοδό τους από το χώρο της επιχείρησης εκδίδεται η απόδειξη ή το τιμολόγιο.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ για την παρακολούθηση των συναλλαγών σε συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματιών. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη που εισέρχεται στον χώρο τους, πριν από την παροχή υπηρεσίας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, ώστε να διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Στόχος του συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, μέσω της άμεσης σύνδεσης του πελάτη με το παραστατικό που πρέπει να εκδοθεί. Με την εγγραφή στο e-πελατολόγιο, ξεκινά άτυπα η «μέτρηση» του χρόνου για την υποχρεωτική έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου. Αν ο πελάτης βρίσκεται στον χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση, η παράβαση επισύρει πρόστιμα και ενεργοποιεί διαδικασία φορολογικού ελέγχου.

Στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη ροή πελατών, να εντοπίζουν ασυνήθιστες μεταβολές και να στοχεύουν τους ελέγχους όπου υπάρχουν ενδείξεις φορολογικής απόκλισης.

Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση των δεδομένων του Πελατολογίου με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στους πελάτες που δηλώθηκαν και στα παραστατικά που εκδόθηκαν. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η επιχείρηση μπαίνει άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής συμφωνητικών

Για τον απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις με Ψηφιακό Πελατολόγιο η ΑΑΔΕ προχώρησε στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των συμφωνητικών τους με πελάτες, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «μόνον άπαξ» (once only). Οι επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους στην «Κατάσταση Συμφωνητικών» εφόσον οι συναλλαγές για τις οποίες καταρτίζονται τα συγκεκριμένα συμφωνητικά αποτυπώνονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Η απαλλαγή αφορά συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί από 1η Ιουλίου 2025 και εφεξής, μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου οχημάτων, που υποχρεούνται στην τήρηση Ψηφιακού Πελατολογίου, και των πελατών τους. Όταν η υποχρέωση τήρησης ψηφιακού πελατολογίου επεκταθεί και σε άλλους κλάδους η σχετική απαλλαγή από την υποβολή συμφωνητικών θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων.