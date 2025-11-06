Τους άξονες προτεραιότητας για την επόμενη χρονιά, που εστιάζουν στην πραγματική οικονομία και τα «μίκρο» παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στην 9η ετήσια διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) με θέμα «Ελλάδα & Ευρώπη 2030: Μια διαφορετική Φορολόγηση για την Ανάπτυξη».

«Η Ελλάδα που θεωρείτο πριν λίγα χρόνια στις Βρυξέλες το «μαύρο πρόβατο», σήμερα αποτελεί παράδειγμα επιτυχίας. Δεν ισχυρίζομαι ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα και γίναμε Ελβετία, Αυστρία ή Λουξεμβούργο. Αλλά η χώρα άφησε σίγουρα πίσω της μια άσχημη κατάσταση και ανεβαίνει. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια βασισμένοι πάντοτε στη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας αλλά ολοένα και περισσότερο θα δίνουμε έμφαση στη «μίκρο» διάσταση της οικονομίας, δηλαδή στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε 7 άξονες δράσης για την επόμενη χρονιά, οι οποίοι έχουν ως εξής:

1. Δίκαιη και φιλική στην ανάπτυξη φορολογική πολιτική

«Μέχρι σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει 83 μειώσεις φόρων», σημείωσε. Μεταξύ αυτών η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% σε 22%, η μείωση του φόρου στα μερίσματα από 10% σε 5%, η μείωση στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες, οι φορολογικές εκπτώσεις και υπεραποσβέσεις για τις επενδύσεις στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία. Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν είναι άσχετες με το γεγονός ότι είχαμε ανάπτυξη, επενδύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, νέες θέσεις εργασίας. Οι μειώσεις φόρων για το 2026 ψηφίζονται αυτές τις ημέρες, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε περαιτέρω βήματα σε αυτή την κατεύθυνση την επόμενη χρονιά. Πιστεύω ότι θα το επιτρέψουν τα περιθώρια στον προϋπολογισμό και σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε και τις προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε», πρόσθεσε.

2. Περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Περιλαμβάνεται η μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις με πρωτοβουλίες σε 3 επίπεδα: Νομοσχέδιο και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης και η πλατφόρμα MITOS μέσω της οποίας γίνεται μια συνολική καταγραφή των διαδικασιών, με στόχο την απλούστευση ή και κατάργησή τους. «Μια διυπουργική επιτροπή με εμένα συντονιστή θα προχωρήσει στην προτεραιοποίηση και στη συνέχεια απλούστευση και κατάργηση διαδικασιών», είπε.

Περιλαμβάνονται επίσης, η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης με το νέο δικαστικό χάρτη και τους κώδικες, η μετακίνηση των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, που θα παρουσιαστεί το Νοέμβριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ΑΠΕ, τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

3. Χρηματοδότηση της οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το τραπεζικό σύστημα όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης δεν έχει σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν λίγα χρόνια. Παράλληλα αναβαθμίζεται η Κεφαλαιαγορά και το Χρηματιστήριο, υλοποιείται ένα διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και δραστηριοποιείται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ειδικά για τις ΜμΕ.

4. Αναβάθμιση του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας

«Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την ενίσχυση και επέκταση των υποδομών και των δικτύων της χώρας», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Στέκομαι στα ενεργειακά δίκτυα, γιατί σύντομα θα εγκαινιαστεί η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης. Στην ίδια κατεύθυνση θα προχωρήσουμε με τα νησιά του νότιου και του βόρειου Αιγαίου, με θετικό και περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα από τον περιορισμό του κονδυλίου για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Παράλληλα θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην κατάρτιση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Δίνοντας προτεραιότητα στο upskilling και το reskilling, κυρίως όμως στην πιστοποίηση και στην ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση».

5. Έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας

Προφανώς δεν έχουμε αποβιομηχάνιση, αντίθετα έχουμε αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και 60.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Όπως η φαρμακοβιομηχανία, η αγροδιατροφή, η αμυντική βιομηχανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραγνωρίσουμε άλλους τομείς όπως π.χ. ο τουρισμός που ούτως ή άλλως σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

6. Προώθηση της εξωστρέφειας

Πρόσφατα παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, που προβλέπει ενίσχυση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, καινοτόμες δράσεις προώθησης προϊόντων, καθώς και ξεκάθαρες προτεραιότητες ανά χώρα, κλάδο και προϊόν.

7. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

«Η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα είναι ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα. Έχουμε καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και επιστήμονες. Αξιοποιώντας κατάλληλα το δυναμικό αυτό μπορούμε να κάνουμε μεγάλα άλματα στα επόμενα χρόνια.

Αντίθετα, αν αδρανήσουμε ιδίως οι μικρότερες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο. Γι’ αυτό η κυβέρνηση έχει το ζήτημα αυτό πολύ ψηλά στην ατζέντα της», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Μέσα από την περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, θα χτίσουμε πιο γερά θεμέλια ώστε η ανάπτυξη να έχει ανθεκτικότητα. Παράλληλα, στο πολιτικό σκηνικό απαιτείται – όχι φυσικά να συμφωνούμε σε όλα – αλλά μεγαλύτερη σοβαρότητα, περισσότερη συνεννόηση και συναίνεση, κοινοί παρονομαστές. Διότι ό,τι χτίζεται με κόπο, μπορεί να γκρεμιστεί αρκετά εύκολα αν αδιαφορήσει κανείς», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.