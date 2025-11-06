Η αμερικανική πολυεθνική εταιρία εμπορίας καφέ Starbucks ανακοίνωσε προχθές, Τρίτη, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη δημιουργία επιχειρηματικής κοινοπραξίας με την Boyu Capital, που έχει ηγετικό ρόλο στις εναλλακτικές επενδύσεις για τη διαχείριση των πωλήσεων λιανικής του αμερικανικού κολοσσού στην αγορά της Κίνας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Boyu και η Starbucks θα διαχειρίζονται τη νεοσύστατη επιχειρηματική κοινοπραξία, με την Boyu να ελέγχει ποσοστό 60% των δραστηριοτήτων λιανικού εμπορίου της Starbucks στην Κίνα, ενώ η αμερικανική εταιρία θα διαχειρίζεται το υπόλοιπο 40%, αλλά και την ιδιοκτησία της εμπορικής ταυτότητας Starbucks, όπως και την άδεια εμπορικής διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εντός της νέας επιχειρηματικής κοινοπραξίας.

Η οικονομική αξία του συνόλου των εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα διαχειρίζεται η Boyu αποτιμάται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 3,48 δισεκατομμύρια ευρώ).