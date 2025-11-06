Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος παροχής χρηματικών βραβείων και υποτροφιών για το 2025, με στόχο την επιβράβευση των μαθητών και μαθητριών που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Από τους επιτυχόντες οι 650 θα λάβουν ποσό 1.000 ευρώ, εφόσον εγγραφούν για πρώτη φορά σε δημόσια τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 10 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr).

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τέκνα άμεσα ή έμμεσα δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

Εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο ΑΕΙ ή ΑΕΑ μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2025.

Η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται αυτά που:

Ασφαλίζονται έμμεσα από τη μητέρα ή τον πατέρα, εφόσον και οι δύο είναι δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Διαθέτουν ίδιο δικαίωμα ασφάλισης λόγω ορφανικής σύνταξης, αναπηρίας ή παραπληγικού επιδόματος.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται από την άμεσα δικαιούχο μητέρα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ. Με την αίτηση δηλώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) όπου θα κατατεθεί το ποσό, στον οποίο πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και το τέκνο.

Έλεγχος και δικαιολογητικά

Ο έλεγχος των στοιχείων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω διασταυρώσεων με μητρώα δημόσιων υπηρεσιών.

Όπου δεν είναι εφικτό, θα απαιτούνται δικαιολογητικά όπως:

Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό επιμέλειας,

Βεβαιώσεις εγγραφής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα,

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Βεβαίωση επιτυχίας και εγγραφής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2025,

Βεβαίωση τράπεζας για τον IBAN.

Διαδικασία επιλογής και πληρωμής

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια θα εγκρίνονται προσωρινά. Αν οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις 650, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση.

Μετά την τελική έγκριση, το ποσό των 1.000 ευρώ θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος έλαβε αχρεωστήτως το ποσό, αυτό θα αναζητηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ενημέρωση αιτουσών

Οι αιτούσες μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους σε κάθε στάδιο – από την υποβολή έως και την πληρωμή – μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ.