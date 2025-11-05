Η γνωστή αστρολόγος, Βίκυ Παγιατάκη, πριν περάσει στις αστρολογικές προβλέψεις στο πλαίσιο της εκπομπής «Buongiorno» αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε σχετικά με την ανανέωση του διπλώματός της στον Δήμο Αμαρουσίου. Όπως είπε πήγε στο ΚΕΠ για το οποίο υπάρχει αναρτηση στη Google για να εκδώσει τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά είδε ότι πλέον δεν στεγάζεται εκεί η συγκεκριμένη υπηρεσία.

«Έχει μετακομίσει το ΚΕΠ. Δεν κατεβάζει ο Δήμος Αμαρουσίου την ανάρτηση. Τρέχουμε αλλού, μέσα στη βροχή με την ομπρέλα και χτυπάω στο γραφείο που πια δεν είναι ΚΕΠ και μου λένε “τι θέλετε; ” και απαντώ “να ανανεώσω το δίπλωμα” . Μου λέει “μας έχουν τρελάνει, μπαίνουν, βγαίνουν όλοι και δεν κατεβάζει ο Δήμος την ανάρτηση, Σεβασμός! Πληρώνουμε πάρα πολλά στον Δήμο Αμαρουσίου» είπε η κα. Παγιατάκη.

