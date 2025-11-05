Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σήμερα στην 36η συνεχόμενη ημέρα δημοσιονομικού αδιεξόδου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του πιο μακροχρόνιου shutdown στην ιστορία της χώρας, το οποίο είχε σημειωθεί το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από την 1η Οκτωβρίου, όταν έληξε ο τότε ισχύων ομοσπονδιακός προϋπολογισμός, οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου.

Η παρατεταμένη αυτή κατάσταση έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους σε τεχνική ανεργία, έχει καθυστερήσει τις καταβολές επιδομάτων και έχει προκαλέσει αναστάτωση στον τομέα των αερομεταφορών.