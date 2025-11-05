Όλα είναι έτοιμα στην Τούμπα ενόψει της αποψινής ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τη Γιουνγκ Μπόις, σε ένα ματς που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πορεία του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Η τελική δοκιμή πριν το παιχνίδι είχε έντονο τακτικό χαρακτήρα, με τον Ρουμάνο τεχνικό να αφιερώνει μεγάλο κομμάτι των ασκήσεων στη σωστή αμυντική ισορροπία, στην κυκλοφορία της μπάλας υπό πίεση, αλλά και στην ανάπτυξη από τα άκρα – στοιχείο που θεωρείται κομβικό απέναντι στους ταχύτατους Ελβετούς.

Παράλληλα, υπήρξε εξειδικευμένη δουλειά στις στατικές φάσεις, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, καθώς ο Λουτσέσκου γνωρίζει πως τέτοια παιχνίδια συχνά κρίνονται σε λεπτομέρειες και «νεκρούς» χρόνους.

Στα αγωνιστικά νέα, ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης απουσίασε από την προπόνηση λόγω ίωσης, κάτι που τον θέτει αυτομάτως εκτός πλάνων για την αναμέτρηση. Ο Μαντί Καμαρά συμμετείχε μόνο στο πρώτο μέρος του προγράμματος, συνεχίζοντας στη συνέχεια με ατομικό πρόγραμμα – δείγμα πως δεν βρίσκεται ακόμη στο 100%, αν και η κατάστασή του βελτιώνεται. Αντίθετα, δεδομένη είναι η απουσία του Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έχει πλέον πλήρη εικόνα για το βασικό σχήμα που σκοπεύει να παρατάξει.

Με τη στήριξη μίας απολύτως γεμάτης Τούμπας, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο παιχνίδι της Πέμπτης (06.11, 22:00) με πίστη, αυτοπεποίθηση και διάθεση να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την ευρωπαϊκή υπέρβαση.

Η αποστολή γνωρίζει πως το ματς δεν είναι απλά ένας ακόμη αγώνας στη φάση της League Phase αλλά μια ευκαιρία να εδραιωθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα του ΠΑΟΚ, να «κλειδώσει» ψυχολογικό και βαθμολογικό πλεονέκτημα και να στείλει μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ότι ο Δικέφαλος δεν βρίσκεται τυχαία σε τροχιά διάκρισης.