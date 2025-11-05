Εντυπωσιακή ανακάλυψη αποικίας αραχνώνκαταγράφηκε στο σπήλαιο Sulfur, οικοσύστημα πλούσιο σε θειούχες ενώσεις στα σύνορα Αλβανίας – Ελλάδας. Συγκεκριμένα μέσα στη σπηλιά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, αράχνες έχουν υφάνει αυτό που οι επιστήμονες περιγράφουν ως τον μεγαλύτερο ιστό του κόσμου.

Ο εντυπωσιακός αυτός ιστός, είναι πάνω στους τοίχους ενός διαδρόμου κοντά στην είσοδο της Σπηλιάς του Θειαφιού. H είσοδος της Σπηλιάς του θειαφιού βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ τα βαθύτερα τμήματά της στην Αλβανία.

Σύμφωνα με διεθνή ερευνητική ομάδα που δημοσίευσε τα ευρήματα στην επιθεώρηση Subterranean Biology , η αποικία περιλαμβάνει περίπου 69.000 άτομα του είδους Tegenaria domestica (οικογένεια Agelenidae) και περισσότερα από 42.000 του είδους Prinerigone vagans (οικογένεια Linyphiidae), καλύπτοντας επιφάνεια άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων.

Πρόκειται για την πρώτη τεκμηριωμένη περίπτωση σχηματισμού αποικιακού ιστού σε αυτά τα είδη ενώ μορφολογικά και μοριακά δεδομένα επιβεβαίωσαν την ταυτότητα των δύο ειδών και ανέδειξαν ότι οι πληθυσμοί του σπηλαίου Sulfur είναι γενετικά διακριτοί από άλλους γνωστούς πληθυσμούς.

Και τα δύο είδη φαίνεται ότι παγιδεύουν μικροσκοπικές σκνίπες, οι οποίες με τη σειρά τους τρέφονται με πλούσιες μικροβιακές αποικίες.

Η ίδια η σπηλιά σχηματίστηκε λόγω διάβρωσης του πετρώματος από το θειικό οξύ που προκύπτει από την οξείδωση του υδρόθειου.

Οι πρώτοι που ανακάλυψαν τον ιστό ήταν σπηλαιολόγοι της Τσεχικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας το 2022 και ακολούθησε δειγματοληψία από επιστημονική ομάδα το 2024, την οποία ανέλυσε ο επικεφαλής συγγραφέας της τωρινής μελέτης, István Urák, καθηγητής στο Sapientia Hungarian University of Transylvania στη Ρουμανία, πριν επισκεφτεί ο ίδιος το σπήλαιο για να μελετήσει τον ιστό.