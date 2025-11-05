Η Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος ανηλίκων στις περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας. Συνελήφθησαν δύο μέλη, ηλικίας 29 και 20 ετών, ενώ ακόμη δύο συνεργοί τους έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Ο 29χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 29ης Οκτωβρίου από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Πειραιά. Είχε προηγουμένως προσεγγίσει 16χρονο, προσποιούμενος τον αστυνομικό, και του είχε αφαιρέσει με τη βία προσωπικά αντικείμενα, κινούμενος με μοτοσυκλέτα.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα ήταν δηλωμένη ως κλεμμένη από τις 18 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Την επόμενη ημέρα συνελήφθη και ο 20χρονος συνεργός του από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, κλοπές, αντιποίηση αρχής, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Τρόπος δράσης και ευρήματα

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης κινούνταν με μοτοσυκλέτες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη. Εντόπιζαν ανήλικους και, υπό την απειλή μαχαιριού ή με χρήση βίας, τους αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων κατασχέθηκαν ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις και ένα μαχαίρι. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις ληστειών και κλοπών στον Πειραιά και την Αθήνα.