Συνεχίζεται η ανάκριση για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με τις δικαστικές αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν όλες τις συνθήκες της αιματηρής υπόθεσης που συγκλονίζει τη Μεσσηνία.

Χθες, ο 33χρονος ανιψιός ενός εκ των θυμάτων, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ όπου σημειώθηκε η δολοφονία, κατέθεσε για τέταρτη φορά στην ανακρίτρια. Ο μάρτυρας γλίτωσε από τις σφαίρες του δράστη τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου 2025 και θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, οι δικαστικές αρχές επιδιώκουν να αποσαφηνίσουν κρίσιμα σημεία της κατάθεσής του και να τα διασταυρώσουν με τα νέα στοιχεία από τις αστυνομικές έρευνες.

Η πορεία της ανάκρισης

Η ανακρίτρια έχει ήδη εξετάσει σειρά μαρτύρων, μεταξύ των οποίων συγγενείς των θυμάτων, εργαζόμενοι στο κάμπινγκ και άτομα από το ευρύτερο περιβάλλον των φερόμενων δραστών.

Παρά την προφυλάκιση των δύο βασικών κατηγορουμένων, η Δικαιοσύνη δεν αποκλείει την εμπλοκή κι άλλων προσώπων. Το κίνητρο του εγκλήματος παραμένει ανοιχτό και συνεχίζει να απασχολεί τις αρχές.

Στόχος των ανακριτικών αρχών είναι να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πορεία του 22χρονου συνεργού, που παραδόθηκε στις Αρχές και φέρεται να συνδέεται με τον κύριο κατηγορούμενο, ο οποίος βρέθηκε τη νύχτα του φονικού στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.