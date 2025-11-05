Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext αναμένεται να αναδείξει την ελληνική κεφαλαιαγορά σε περιφερειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συμφωνία, σύμφωνα με πηγές της Euronext, θα ενισχύσει τη ρευστότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, προσελκύοντας περισσότερους επενδυτές και προσφέροντας σημαντικά οφέλη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης.

Ενίσχυση του χρηματιστηριακού οικοσυστήματος

Η Euronext επισημαίνει ότι το εγχώριο χρηματιστηριακό οικοσύστημα δεν θα αποδυναμωθεί, αλλά θα ωφεληθεί από τη διεύρυνση των προϊόντων και την πρόσβαση σε μεγαλύτερη επενδυτική βάση. Ο όμιλος ATHEX θα παραμείνει ελληνική εταιρεία, με έδρα στην Αθήνα, διατηρώντας ενεργό ρόλο για χρηματιστές, επενδυτές και επαγγελματίες του χώρου.

Η ενσωμάτωση στην πανευρωπαϊκή υποδομή της Euronext θα συνδέσει την Ελλάδα με επτά ακόμη αγορές, προσφέροντας αυξημένες προοπτικές συνεργασίας και ανάπτυξης. Σε αγορές όπως το Όσλο και το Μιλάνο, η συμμετοχή στην Euronext οδήγησε σε αύξηση των συναλλαγών και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Κόστη συναλλαγών και ανταγωνιστικότητα

Απαντώντας σε ανησυχίες για αύξηση των προμηθειών, η Euronext τονίζει ότι η ένταξη στο δίκτυό της θα μειώσει τα κόστη μέσω ενοποιημένης τεχνολογικής πλατφόρμας και μεγαλύτερης αποδοτικότητας. Όπως σημειώνεται, ο ATHEX λειτουργεί σήμερα σε περιορισμένη αγορά με υψηλότερες χρεώσεις, γεγονός που θα εξισορροπηθεί με τη συμμετοχή στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπης.

Οφέλη για τις εισηγμένες και τις ΜμΕ

Οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επενδυτικό κοινό, αυξάνοντας τη ρευστότητα και την προβολή τους. Η Euronext διαθέτει περίπου 1.400 εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα, όπως το IPOready και το Euronext Tech Leaders, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και στις ελληνικές ΜμΕ.

Η εμπειρία από άλλες αγορές δείχνει ότι η ενσωμάτωση στην Euronext οδηγεί σε αύξηση εισαγωγών και ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, το Oslo Børs κατέγραψε άνοδο 51% στις εισηγμένες εταιρείες και η Borsa Italiana αύξηση 28% μετά την εξαγορά τους.

Διακυβέρνηση και ελληνική εκπροσώπηση

Ο όμιλος ATHEX θα συνεχίσει να λειτουργεί με ελληνική διοίκηση και φορολογική έδρα στην Αθήνα. Η Ελλάδα θα εκπροσωπείται σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων της Euronext: ο διευθύνων σύμβουλος του ATHEX θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Κολέγιο Ρυθμιστικών Αρχών και ένα εξέχον στέλεχος της επιχειρηματικής κοινότητας στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Η φιλοσοφία της Euronext βασίζεται στο μοντέλο «ενωμένοι στη διαφορετικότητα», που διασφαλίζει την αυτονομία και την ταυτότητα κάθε εθνικού χρηματιστηρίου, εντός ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου.

Προοπτικές για τους εργαζομένους και την τεχνολογία

Η Euronext δηλώνει ότι εκτιμά ιδιαίτερα την τεχνογνωσία των εργαζομένων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχεδιάζει τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ευρωπαϊκές δραστηριότητές της, ενισχύοντας την απασχόληση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η αποτίμηση και η προσφορά της Euronext

Η προσφορά της Euronext έχει λάβει ομόφωνη στήριξη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ATHEX, το οποίο τη χαρακτήρισε «δίκαιη και εύλογη». Η αποτίμηση περιλαμβάνει premium 27% έναντι συγκρίσιμων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ενώ η τιμή της προσφοράς είναι η υψηλότερη από το 2014.

Όπως σημειώνεται, ο ATHEX ως αυτόνομη οντότητα θα χρειαστεί σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία και κυβερνοασφάλεια, γεγονός που καθιστά μη βιώσιμο το σημερινό ποσοστό διανομής μερισμάτων. Παράλληλα, η ένταξη στην Euronext διασφαλίζει πρόσβαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα και ευρωπαϊκά κεφάλαια.

Νομικό πλαίσιο και ευρωπαϊκή διάσταση

Αναφορικά με τη νομοθετική τροποποίηση που προηγήθηκε, η Euronext επισημαίνει ότι η αλλαγή ευθυγραμμίζει το ελληνικό πλαίσιο με το ευρωπαϊκό, επιτρέποντας ίσους όρους σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως αποτελεί έναν πλήρως πανευρωπαϊκό όμιλο, με πάνω από το 75% των εσόδων του να προέρχεται εκτός Γαλλίας.

Η προτεινόμενη εξαγορά, σύμφωνα με την Euronext, αποτελεί μια στρατηγική επένδυση που θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό χάρτη και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.