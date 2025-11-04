Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να άκουσε σοφά λόγια από την μητέρα του Μαρία, αλλά εκείνη δεν τον βοήθησε στο να σώσει τον κόσμο από την καταδίκη. Αυτό είναι το νέο επίσημο δόγμα της Καθολικής Εκκλησίας από την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters.

Με νέο διάταγμα, που εγκρίθηκε από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, το Τμήμα για το Δόγμα της Πίστης του Βατικανού λέει στους Καθολικούς να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τον τίτλο της «Συσσωτήρος» του κόσμου.

Μόνο ο Ιησούς έσωσε τον κόσμο, σύμφωνα με την νέα οδηγία, η οποία δίνει τέλος σε μια εσωτερική διαμάχη, που είχε απασχολήσει τα ανώτερα στελέχη της Καθολικής Εκκλησίας για δεκαετίες και είχε οδηγήσει σε ανοιχτή διαφωνία μεταξύ των τελευταίων Παπών.

«Η χρήση του τίτλου της «Συσσωτήρος» δεν θα είναι η αρμόζουσα», σύμφωνα με το κείμενο. «Αυτός ο τίτλος μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση κι αναστάτωση στην αρμονία των αληθειών της πίστης των Χριστιανών».

Οι Καθολικοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς έσωσε την ανθρωπότητα με τον σταυρικό Του θάνατο. Οι εκκλησιαστικοί λόγιοι έχουν εδώ και αιώνες ασχοληθεί με τον ρόλο της Παρθένου Μαρίας και το αν τελικά η Μαρία, που αποκαλείται από Καθολικούς και άλλους Χριστιανούς «Θεοτόκος», βοήθησε τον Ιησού στο να σώσει τον κόσμο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος εναντιώθηκε με σφοδρότητα στην χρήση του τίτλου της «Συσσωτήρος» για την μητέρα του Ιησού, φτάνοντας στο σημείο να την χαρακτηρίσει «ανοησία».

«Η ίδια δεν ήθελε ποτέ να πάρει κάτι από τον γιο της», είχε πει ο Φραγκίσκος το 2019.

Ίδια στάση για το ζήτημα είχε και ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄. Ωστόσο, ο προκάτοχος του Πάπα Βενέδικτου του ΙΣΤ΄, ο Ιωάννης Παύλος ο Β΄, ήταν υπέρ της χρήσης του τίτλου, αλλά σταμάτησε την δημόσια χρήση του στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ύστερα από τον σκεπτικισμό του Τμήματος για το Δόγμα της Πίστης για το θέμα.

Η νέα απόφαση αναδεικνύει τον ρόλο της Μαρίας ως διαμεσολαβήτριας μεταξύ Θεού κι ανθρώπων. Με την γέννηση του Ιησού, επισημαίνεται ότι η Θεοτόκος «άνοιξε τις πύλες της Λύτρωσης, που όλη η ανθρωπότητα περίμενε».