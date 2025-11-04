Ισχυρός τυφώνας Καλμάγκι πλήττει τις Φιλιππίνες, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και αναγκάζοντας πολίτες να καταφύγουν σε οροφές σπιτιών για να σωθούν. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Στις 08:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας), το σύστημα κινούνταν δυτικά, διασχίζοντας τα νησιά Τσεμπού και Νέγρος, με ανέμους που έφταναν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα και ριπές έως 185 χ.α.ώ. Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, ξεριζώνοντας δέντρα και στύλους ηλεκτροδότησης.

Ο τυφώνας εισήλθε στο αρχιπέλαγος από τα ανατολικά το βράδυ της Δευτέρας, πλήττοντας πρώτα την επαρχία των νησιών Ντιναγάτ, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων. Οι άνεμοι τότε έφταναν τα 205 χ.α.ώ., προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

«Άνθρωποι αποκλεισμένοι σε οροφές ζήτησαν να διασωθούν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος των αρχών στην Τσεμπού, Ρον Ράμος, επισημαίνοντας ότι πλημμύρισαν ακόμη και ορισμένα κέντρα διάσωσης.

Οπτικό υλικό του AFP δείχνει οχήματα να επιπλέουν σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ κάτοικοι περιγράφουν σκηνές πανικού. «Το νερό ανέβηκε τόσο γρήγορα… Στις τέσσερις, η κατάσταση ήταν ήδη ανεξέλεγκτη», είπε ο 28χρονος Δον δελ Ροσάριο, που κατέφυγε με άλλους κατοίκους σε υψηλότερους ορόφους για να προστατευθεί από τη μανία του τυφώνα. «Ζω εδώ 28 χρόνια, αυτή είναι η χειρότερη καταστροφή που έχουμε ζήσει», πρόσθεσε ο ίδιος.

Εκατοντάδες κάτοικοι που διέμεναν σε προσωρινούς καταυλισμούς μετά τον σεισμό των 6,9 βαθμών στα τέλη Σεπτεμβρίου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, σύμφωνα με τον Ρον Ράμος. Ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, Ραφαελίτο Αλεχάντρο, ανέφερε ότι περίπου 387.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στην επαρχία Μποχόλ.

Ένας ηλικιωμένος πνίγηκε στη νότια επαρχία Λέιτε, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος διάσωσης Ντανίλο Ατιένσα. «Ο ηλικιωμένος παγιδεύτηκε στον πάνω όροφο και δεν ήταν δυνατό να του προσφερθεί βοήθεια», ανέφερε στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM.

Αναμένονται νέες καταιγίδες

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κάθε χρόνο από περίπου 20 καταιγίδες ή τυφώνες, με τις φτωχότερες περιοχές να υφίστανται συνήθως τις μεγαλύτερες ζημιές. Η μετεωρολόγος Τσαρμένε Βαρίγια εκτιμά ότι μετά τον Καλμάγκι θα ακολουθήσουν «τρεις ως πέντε» ακόμη καταιγίδες έως το τέλος του έτους.

Το φαινόμενο Λα Νίνια, που ψυχραίνει τα επιφανειακά ύδατα του Ειρηνικού, συνδέεται με αυξημένο αριθμό τυφώνων, εξήγησε η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Προς το παρόν, έχουμε ισχυρές βροχές και σφοδρούς ανέμους. Καθόμαστε στα σκαλιά και προσευχόμαστε», περιέγραψε η 34χρονη Μίριαμ Βάργκας από τη Ντιναγάτ, όπου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί.

Στην επαρχία Λέιτε, ο αξιωματούχος Ροέλ Μοντέσα έκανε λόγο για εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων στις πόλεις Πάλο και Τανάουαν, που μετρούν συνολικά 140.000 κατοίκους. Οι ίδιες περιοχές είχαν πληγεί σφοδρά το 2013 από τον «σούπερ τυφώνα» Χαϊγιάν, ο οποίος είχε προκαλέσει πάνω από 6.000 θανάτους.

Τον Σεπτέμβριο, η χώρα επλήγη ήδη από δύο φονικές καταιγίδες, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων.