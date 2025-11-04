Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε προσωρινά το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από την εμφάνιση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στον εναέριο χώρο της περιοχής, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Le Soir.

Η υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes επιβεβαίωσε ότι η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Ζάβεντεμ διακόπηκε «για λόγους ασφαλείας». Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τις πτήσεις και τους επιβάτες.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, αρκετά αεροσκάφη που είχαν προορισμό τις Βρυξέλλες αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης, μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Ζάβεντεμ.

Επίσης, το μικρότερο αεροδρόμιο της Λιέγης ανακοίνωσε την προσωρινή του αναστολή λειτουργίας λόγω της εμφάνισης drones στον εναέριο χώρο του.

Υπενθυμίζετα ότι, τον Σεπτέμβριο, αντίστοιχες αναγκαστικές διακοπές λειτουργίας είχαν σημειωθεί στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο εξαιτίας πτήσεων από μη επανδρωμένα αεροσκασφη. Το περασμένο Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν πτήσεις drones και πάνω από βελγική στρατιωτική αεροπορική βάση, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των εναέριων χώρων της χώρας.