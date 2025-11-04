Οι απειλές Τραμπ για την έναξρη πυρηνικών δοκιμών έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες και τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου. Έτσι και οι επιστήμονες αναλύουν όλα τα πιθανά σενάρια. Σύμφωνα με αρκετούς όμως ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να εκτοξεύσει πυρηνικό όπλο αυτή τη στιγμή ακόμα και αν το ήθελε πραγματικά.

Όπως γράφει ο ιστότοπος Guardian επικαλούμενος αναλυτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων και κινδυνεύουν να χάσουν έδαφος από την Κίνα και τη Ρωσία εάν προχωρήσουν με τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ θα διεξάγουν δοκιμές πυρηνικών όπλων για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, σπάζοντας ένα από τα λίγα εναπομείναντα ταμπού μεταξύ των υπερδυνάμεων.

Οι ειδικοί φοβούνται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε το πράσινο φως για μια κούρσα που η Ουάσινγκτον δεν είναι καλά προετοιμασμένη να κερδίσει και ότι θα μπορούσε να βρεθεί σε χειρότερο ακόμα επίπεδο από τη Μόσχα και το Πεκίνο.

Ερευνητές μάλιστα που έχουν επισκεφθεί το σημείο των δοκιμών, στην έρημο της Νεβάδα, δηλώνουν ότι ο χώρος είναι γεμάτος με εξοπλισμό που σιγά σιγά σκουριάζει. Έτσι οι φόβοι ότι ο Τραμπ άνοιξε ένα «Κουτί της Πανδώρας» που παραμένει κλειστό σχεδόν από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και είναι σχεδόν αδύνατο να εκσυγχρονιστεί άμεσα είναι μεγάλοι.

Ο πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση την Πέμπτη μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, λίγο πριν καθίσει για συνομιλίες με τον Xi Jinping. Κάποιοι πιστεύουν ότι επρόκειτο για μια περίπτωση επίθεσης με σκοπό τον εκφοβισμό του Κινέζουπρωθυπουργού. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει πραγματικά μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών.

Η εντολή που έδωσε ο Τραμπ στο Πεντάγωνο όμως κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για το υπουργείο ενέργειας καθώς αυτό είναι που έχει την ευθύνη για τις ατομικές δοκιμές μέσω της Εθνικής Διοίκησης Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA).

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να μιλάει με σαφήνεια, ακρίβεια και να ενδιαφέρεται για τα πυρηνικά ζητήματα. Και όπως μπορούμε να δούμε, αυτός ο πρόεδρος δεν το κάνει», δήλωσε ο Daryl G Kimball, διευθυντής της Ένωσης Ελέγχου Όπλων στον Guardian.

«Εάν υπάρξει πυρηνική κρίση και ο Τραμπ επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο τις αποφάσεις του, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε καταστροφή» συμπληρώνει.

Μια παλιά ιδέα – Όμως πόσος χρόνος χρειάζεται πραγματικά;

Αξιωματούχοι κατά την πρώτη θητεία του προέδρου φέρεται να εξέταζαν το ενδεχόμενο να παραβιαστεί το μορατόριουμ, και ο Robert O’Brien, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, υποστήριξε δημόσια αυτή την κίνηση πέρυσι ως μέσο «ειρήνης μέσω της ισχύος».

Αρά αυτό που ξεστόμισε ο Τραμπ δεν είναι κάτι καινούργιο. Όπως αναφέρει ωστόσο ο Guardian, η διεξαγωγή μιας σωστής δοκιμής θα διαρκούσε, κατά ευρεία συναίνεση, τουλάχιστον τρία χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Επίσης

– Θα έπρεπε να προσληφθούν ανθρακωρύχοι

– Να γίνουν γεωτρήσεις κατάλληλες για ζώνες πυρηνικών δοκιμών.

– Να γίνουν προμήθειες συγκεκριμένου εξοπλισμού.

– Να αποθηκευτούν άμμος και βράχοι για να γεμίσουν τα φρέατα και να αποτραπεί η εξάπλωση ραδιενεργού υλικού πάνω από το έδαφος.

Τα προβλήματα προσωπικού στην NNSA, που επιδεινώθηκαν από τις περικοπές Doge του Elon Musk, θα επιβραδύνουν πολύ περισσότερο τη διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο εάν οι πολιτικοί της Νεβάδα ξεκινήσουν νομική μάχη για να σταματήσουν τις δοκιμές.

Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω οι εγκαταστάσεις δοκιμών δεν είναι κατάλληλες για τις βλέψεις του Ντόναλτ Τραμπ. «Η περιοχή όπου αποθηκεύουν τον εξοπλισμό για το πρόγραμμα ετοιμότητας δοκιμών είναι γεμάτη με σκουριασμένα αντικείμενα και καλώδια», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Daryl G Kimball, διευθυντής της Ένωσης Ελέγχου Όπλων ο οποίος και επισκέφθηκε τον χώρο πριν από δύο χρόνια.

Άλλοι δήλωσαν στην Washington Post ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την εκσκαφή του χώρου για μια υπόγεια πυρηνική έκρηξη ήταν ένα «μάτσο σκουριασμένα παλιοσίδερα».

Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που δορυφορικές εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι η Ρωσία και η Κίνα έχουν αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις δοκιμών τους.

Καταλήγοντας, σχεδόν κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι εννοούσε ο Ντόναλτ Τραμπ με την ανακοίνωσή του και δεν είναι τίποτα έτοιμο για αυτό που φάνηκε να ανακοινώνει. Σε κάθε περίπτωση μια κούρσα πυρηνικών δοκιμών μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ μικρότερη ετοιμότητα από τις άλλες δύο μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις.