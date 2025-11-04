Ο Εμανουέλ Μακρόν πήρε σαφείς αποστάσεις από την αυξανόμενη τάση υπέρ της ενίσχυσης της φορολόγησης, που φαίνεται να κυριαρχεί στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ιδιαίτερα στους κόλπους της ακροδεξιάς και της αριστεράς.

«Δεν κάνεις μια χώρα πιο ευτυχισμένη εμποδίζοντας τους πρωταθλητές της να κατακτήσουν νέες αγορές», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας κατά τη διάρκεια παρέμβασής του σε Συνέδριο Ναυτιλιακής Οικονομίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λα Ροσέλ.

Ο Μακρόν απευθύνθηκε στους εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, επισημαίνοντας: «Το γνωρίζετε αυτό εδώ, εσείς που έχετε πρωταθλητές στη ναυσιπλοΐα, πρωταθλητές στην ιστιοπλοΐα, πρωταθλητές στις εμπορευματικές μεταφορές. Κάθε φορά που προσπαθήσαμε να πούμε στη Γαλλία (…) ότι πρέπει να υποχωρήσουμε και να μην θέλουμε πλέον την ανοιχτή θάλασσα, κάναμε λάθος».

Με την τοποθέτησή του αυτή, ο Γάλλος πρόεδρος άσκησε έμμεση κριτική στην πρόσφατη απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, η οποία, με τις ψήφους της αριστεράς και του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, ενέκρινε σειρά τροπολογιών που προβλέπουν αύξηση της φορολογίας για τις πολυεθνικές εταιρείες.