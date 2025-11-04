Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να αποτρέψει μια νέα εμπορική κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για πρόθεση επιβολής δασμών «αντιντάμπινγκ» άνω του 100% στα ιταλικά ζυμαρικά. Ο επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, Μάρος Σέφτσοβιτς, επισκέφθηκε τη Ρώμη και δήλωσε ότι η Κομισιόν εργάζεται «σε στενή συνεργασία με την ιταλική κυβέρνηση και τους παραγωγούς» για να αποφευχθεί η εφαρμογή του μέτρου, που θα έπληττε σοβαρά έναν από τους πιο εμβληματικούς κλάδους της ιταλικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, δεκατρείς ιταλικές μάρκες ζυμαρικών κατηγορούνται ότι πωλούν στις ΗΠΑ σε τιμές κάτω του κόστους, ασκώντας «αθέμιτο ανταγωνισμό». Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι νέοι δασμοί –που θα φθάνουν έως και το 107%– θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2026, επιπλέον του ήδη υπάρχοντος 15% σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ο Σέφτσοβιτς επεσήμανε ότι η απόφαση της Ουάσιγκτον «δεν βασίζεται σε πλήρη και ακριβή στοιχεία». Τόνισε επίσης ότι η ΕΕ έχει ήδη προσκομίσει «συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και οικονομικές αναλύσεις» στις αμερικανικές αρχές. Στόχος είναι η αποφυγή μιας νέας κλιμάκωσης στο διατλαντικό εμπόριο, που θα μπορούσε να πλήξει και άλλους τομείς, όπως το ιταλικό κρασί, τα τυριά ή το ελαιόλαδο.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας, Φραντσέσκο Λολομπριτζίντα, υπογράμμισε ότι «κανένα είδος δασμών δεν είναι συμφέρον για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ». Εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία του ότι «η κοινή ευρωπαϊκή στάση θα συμβάλει στην άρση αυτών των μέτρων».

Η Ρώμη, με την υποστήριξη της Κομισιόν, ζητά την πλήρη επανεξέταση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι οι δασμοί αυτού του μεγέθους θα ήταν «καταστροφικοί» για τον ιταλικό αγροδιατροφικό τομέα. Περίπου το 60% της παραγωγής ζυμαρικών εξάγεται, με τις ΗΠΑ να αποτελούν αγορά-κλειδί, αξίας 671 εκατ. ευρώ ετησίως.

Διαβουλεύσεις και ευρωπαϊκή στήριξη

Ο Σέφτσοβιτς και ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι, συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης «σταθερού εμπορικού κλίματος» και αποτροπής μιας αλυσίδας εμπορικών αντιποίνων. Παράλληλα, συζήτησαν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ΕΕ–Mercosur, με την Κομισιόν να διαβεβαιώνει ότι στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα προβλεφθεί «ταμείο ασφαλείας» ύψους 6,3 δισ. ευρώ για την προστασία των ευρωπαίων αγροτών.

Η ιταλική κυβέρνηση δηλώνει πως στηρίζει τη συμφωνία με τον Mercosur μόνο εφόσον διασφαλίζονται «μηχανισμοί ταχείας παρέμβασης» και ρυθμίσεις που θα αποτρέπουν πτώση τιμών ή υπερβολικές εισαγωγές. Το μήνυμα της Ρώμης είναι σαφές: η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί όχι μόνο τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου, αλλά και την επιβίωση των παραγωγών της απέναντι σε έναν ολοένα πιο απρόβλεπτο εμπορικό εταίρο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.