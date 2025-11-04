Ένα προκλητικό γλυπτό που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ δεμένο σε σταυρό-κρεβάτι εκτέλεσης, φορώντας πορτοκαλί φόρμα κρατουμένου, προκαλεί αίσθηση στην Ελβετία. Το έργο του Βρετανού καλλιτέχνη Μέισον Στορμ εκτίθεται τις τελευταίες ημέρες χωρίς να έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις.

Το γλυπτό, κατασκευασμένο από ρητίνη και τιτλοφορημένο «Άγιος ή Αμαρτωλός», παρουσιάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ με κλειστά μάτια, δεμένο σε ένα ελαφρώς επικλινές φορείο σε σχήμα σταυρού. Η σύνθεση μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως σκηνή σταύρωσης είτε ως εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση.

Το έργο εκτίθεται από το Σάββατο στη Βασιλεία, μετά την παρουσίασή του στη Βιέννη.

Σύμφωνα με τον Κόνραντ Μπρέζνικ, ιδιοκτήτη της γκαλερί Gleis 4, «ο ρεαλισμός του είναι τρομακτικός». Όπως εξηγεί, κάθε λεπτομέρεια του σώματος αποδίδεται με εντυπωσιακή ακρίβεια, γεγονός που καθιστά το αποτέλεσμα ιδιαίτερα προκλητικό.

Η γκαλερί, με έδρα την πόλη Τσουγκ, είχε αρχικά σχεδιάσει να παρουσιάσει το έργο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Βασιλείας. Τελικά, επέλεξε έναν πιο ήσυχο χώρο, μια βιτρίνα στη Μπάσλερ Κουνστμάιλε, στον πεζόδρομο του κέντρου. Μόνο τη Δευτέρα, περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες πέρασαν από το σημείο, πολλοί από τους οποίους χαμογέλασαν βλέποντας το έργο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν διαμαρτυρίες στην πόλη που φιλοξενεί την Art Basel.

«Το γεγονός ότι μπορούμε να δείχνουμε τέτοια πράγματα σημαίνει ότι ζούμε σε δημοκρατία», σχολίασε η Μάριτ, μια Νορβηγίδα κάτοικος της Βασιλείας, εκτιμώντας πως ένα παρόμοιο έργο δύσκολα θα μπορούσε να εκτεθεί δημόσια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπρέζνικ θεωρεί ότι ο Τραμπ ίσως να εκτιμούσε το γλυπτό. «Νομίζω ειλικρινά ότι ο κ. Τραμπ θα μπορούσε να δει τον εαυτό του ως σύγχρονο Ιησού. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι αποφασισμένος να ενεργεί καλόπιστα», ανέφερε.

Ο καλλιτέχνης πίσω από το έργο

Ο Μέισον Στορμ είναι γνωστός για τα ρεαλιστικά του έργα, τόσο στη γλυπτική όσο και στη ζωγραφική. Όπως και ο διάσημος Banksy, επιδιώκει να διατηρεί την ανωνυμία του, εμφανιζόμενος με κουκούλες ή μάσκες δικής του επινόησης. Στο προφίλ του στο Instagram περιγράφει τον εαυτό του ως «έναν καλλιτέχνη που λατρεύουμε να λατρεύουμε και να μισούμε, διεθνή μπον βιβέρ, επινοητή χρωμάτων και άνθρωπο της δράσης».

Τέλος, το έργο έχει ήδη πωληθεί σε έναν συλλέκτη, «μια διεθνή προσωπικότητα που ζει στην Ευρώπη», η οποία προτιμά να διατηρήσει την ανωνυμία του.