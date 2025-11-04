Ο Βαγγέλης Μόρας δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφιβολίας και ανακοίνωσε την κλήση των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Νέων για τον τρίτο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων 2026 στην Αττάλεια (12-18/11). Αντίπαλοι της ελληνικής ομάδας η Τουρκία, η Λευκορωσία και το Λιχτενστάιν. Ωστόσο, τα φώτα «πέφτουν» πάνω σε ένα όνομα που μπορεί να αλλάξει την δυναμική της ομάδας. Τον Ράγιαν Ογιενπάντε!

Ο 18χρονος στόπερ της Γουέστ Χαμ, με μητέρα από την Ελλάδα, ήταν στο… μικροσκόπιο του Μόρα εδώ και καιρό και πλέον παίρνει την ευκαιρία του. Ο Ογιενπάντε μιλάει άπταιστα ελληνικά και έχει φορέσει τρεις φορές τη φανέλα της Αγγλίας Κ15. Φέτος μετρά ήδη πέντε συμμετοχές με τη β’ ομάδα της Γουέστ Χαμ, ενώ πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα Κ18 ως αρχηγός της ομάδας.

Η κλήση του στην εθνική νέων δεν είναι απλά μια επιλογή, αλλά σήμα για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν ο Ράγιαν βρει ρυθμό και εμπιστοσύνη, η ελληνική άμυνα μπορεί να αποκτήσει ένα πραγματικό… τείχος απέναντι στους Ευρωπαίους αντιπάλους. Η ώρα του έχει φτάσει και όλοι περιμένουν να δουν αν θα δικαιώσει όσους τον εμπιστεύτηκαν.