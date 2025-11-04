Η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ διεξήχθη με έμφαση στο τακτικό κομμάτι, το οποίο αναλύθηκε σε βάθος μέσα από στοχευμένες ασκήσεις. Η ένταση ανέβηκε με τη διεξαγωγή ενός τουρνουά 4 εναντίον 4 με το τεχνικό επιτελείο να δοκιμάζει σχήματα και συνδυασμούς ενόψει της αναμέτρησης.

Στο μέτωπο των τραυματισμών και των απουσιών, η εικόνα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος της ομάδας, συνεχίζοντας στη συνέχεια με ατομική δουλειά. Η σταδιακή ενσωμάτωσή του δείχνει ότι καταβάλλεται προσπάθεια να είναι έτοιμος για την αποστολή κυρίως για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, αν και η συμμετοχή του στην ενδεκάδα παραμένει ερωτηματικό.

Εξαιρετικά ευχάριστη εξέλιξη είναι η κανονική προπόνηση του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος τίθεται πλέον στη διάθεση του προπονητή και αποτελεί μια σημαντική επιλογή για τη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έμεινε εκτός προπόνησης καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Η απουσία του είναι αναγκαστική και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί ενόψει του αγώνα.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης με συνέντευξη Τύπου και προπόνηση

Το πρόγραμμα της παραμονής του αγώνα είναι ιδιαίτερα φορτωμένο λόγω των υποχρεώσεων της UEFA. Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Τον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου θα πλαισιώσει ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην αναμέτρηση στην 13:00.

Η ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στις 16:00 στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA.

Οι φιλοξενούμενοι θα ακολουθήσουν το δικό τους τυπικό πρόγραμμα. Η συνέντευξη Τύπου Xεράρδο Σεοάνε και ενός ποδοσφαιριστή των Ελβετών θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, ενώ μια ώρα μετά θα αρχίσει η τελευταία προπόνηση των Ελβετών στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ δείχνει αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση, με τον Λουτσέσκου να έχει πλέον όλους τους βασικούς παίκτες διαθέσιμους, εκτός του Θυμιάνη.