«Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ, που απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για σειρά απευθείας αναθέσεων σε πολιτικούς φίλους» τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία.

Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους.