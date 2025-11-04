Ρεκόρ τηλεθέασης για τη φετινή σεζόν, έως σήμερα, σημείωσε το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Η επιτυχημένη απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA κατέγραψε 23,4% στο σύνολο του κοινού και 19,8% στο δυναμικό κοινό 18-54, επιβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά την αμετάβλητη εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού.

Με πλήρη ανάλυση και εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ για τα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας, το «Live News» κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, προσελκύοντας 601.000 τηλεθεατές, με την κάλυψη να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος και η ομάδα του υπέγραψαν ακόμα μία επιτυχία, με το «Live News» να αφήνει, καθημερινά, το αποτύπωμά του στην ενημέρωση.